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Леонида Судаленко также записали в «клеветники»?

  • 27.07.2018, 11:11
Леонид Судаленко

Правозащитника вызывали в Новобелицкий РОВД.

Гомельского правозащитника и юриста Леонида Судаленко вызвали 26 июля по телефону в Новобелицкий РОВД - якобы в милиции имеется заявление от гражданина Гомеля, который просит привлечь к административной ответственности Судаленко и активиста Бориса Aникеева за «клевету», сообщает правозащитный центр «Весна».

Леонид Судаленко указал в «Фейсбуке»:

- Только что из милиции. Гомельский «политический обозреватель» с б-ч-б тату на плече (он же «лысый провокатор» из Гомеля) написал на меня и Бориса Аникеева заявления, просит привлечь нас к ответственности за клевету. Напомню, мы 20 июня лайкнули пост Дмитрия Алехновича о его поведении в Куропатах ...

Правозащитник сходил в Новобелицкий РОВД, но от опроса по заявлению отказался, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя (статья 27 Конституции Беларуси).

Но что такого мог написать в «Фейсбуке» Дмитрий Алехнович, чтобы за лайк под его корреспонденцией людей обвиняли в клевете? Выяснилось, что дело касается скандально известного ресторана «Поедем поедим» в Куропатах, где и «засветился» мужчина.

«Лысый - провокатор из Гомеля! (Евгений Котлеров) Что о нем сказать? Сдает всех борцов, да и в социальных сетях их же грязью поливал. А еще погоню на плече наколол. Их там группа лиц. Скоро о них узнаете, и услышите - остерегайтесь этого человека, очень хорошо входит в доверие - проверено», - пишет на своей странице 19 июля Алехнович и добавляет видеоролик с youtube, в котором фигурирует вышеозначенный гражданин.

Евгений Котлеров в Куропатах
Скриншот: youtube

Кстати, под постом Дмитрия Алехновича поставлено более 50 лайков. Неужели всех этих людей житель Новобелицкого района Гомеля Евгений Котлеров (а это именно он и написал заявление на Судаленко) будет обвинять в клевете?

Или дело тут в другом? Кажется, что заявление о клевете именно на Леонида Судаленко возникло не случайно, поскольку он неоднократно выступал в качестве защитника защитников Куропат.

Так, 23 июля правозащитники Леонид Судаленко и Петр Марковский объявили акцию солидарности и поддержки Михаила Громыко - бывшего прапорщика милиции, которого 4 июля приняли под стражу, а назавтра осудили на 10 суток ареста. Причиной ареста явился тот факт, что 44-летний милиционер перед рестораном "Поедем-поедим" встал в один ряд с защитниками Куропат, за что и потерял работу.

А в июне Леонид Судаленко и Андрей Стрижак потребовали от министра МВД Игоря Шуневича немедленно прекратить использовать подразделения ГАИ для преследований защитников Куропат, а также освободить от административной ответственности каждого, против кого здесь возбуждены административные обвинения. На сайте zvarot.by правозащитники организовали сбор подписей граждан с требованием прекращения преследования защитников Куропат.

Вероятно, таким образом власти пытаются понизить градус гражданской активности гомельских правозащитников и блогеров, так же как в последнее время делается с журналистами и блогерами в Бресте, Гродно, Речице, поскольку они начали существенно влиять на общественное мнение в регионах.


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