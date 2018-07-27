Фотофакт: В Гомеле аврал и черный «Майбах» 1 27.07.2018, 11:30

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Фото: «Радыё Свабода»

К приеду диктатора женщин заставили разбрасывать песок лопатами.

В Гомеле в поликлинике рядом с новым детским госпиталем, который должен открыть диктатор, посоветовали пока не записываться на прием. А студентам в общежитии сказали не выходить на улицу и не открывать окна, передает «Радыё Свабода».

Последние дни на улицах Гомеля идут активные работы - город готовят к приезду Лукашенко. Как всегда, официальной информации накануне не давали, но многие в городе говорят, что визит обязательно состоится, возможно - уже сегодня.

И это очевидно: по маршруту от въезда в город с минской трассы и до центра Гомеля, особенно возле нового детского госпиталя, который должен открыть белорусский правитель, все буквально вылизывают. Журналисты наблюдали за процессом.

Дворники подметают лужи, коммунальщики красят фасады домов, остановки и киоски вдоль Советской улицы. Техника ремонтирует дорогу, по которой проедет диктатор, рядом асфальтируют тротуары, меняют ограждения и плитку.

На перекрестке Ефремова и Советской, где, как предполагается, кортеж Лукашенко будет поворачивать на главную улицу города, работали женщины с предприятия «Красная гвоздики». Лопатами они носили с экскаватора землю на клумбу. Разговаривать и сниматься женщины боялись.

По дороге к новому госпиталю, на перекрестке Советской и Кирова, меняют трубы. Ямы спрятали за высоким зеленым забором.

Больше всего народа около новостройки. Вечером в четверг там были не только дворники и уборщицы, но и люди в белых рубашках. Около госпиталя уже отбили парковку для делегации, улицу Жарковского, на которой базируется новостройка, перекрыли. Уже с вечера здесь стояли машины с затемненными стеклами и с минскими номерами, автомобиль ГАИ с официальным гербом на двери, а рядом - «Майбах» диктатора без номеров.

Жители домов напротив новой клиники говорят, что никаких предупреждений не было, а студенты общежития рассказали, что вахтер сказал им не выходить в пятницу из общежития и не открывать окна.

Рядом располагается и поликлиника. На вопрос, можно ли записаться в пятницу на прием, медики растерялись:

- Лучше запишитесь на другой день. Либо на после обеда. Нам сказали, что все будет проходить с 9 до 13 часов, про никакие запреты не предупреждали, но мало ли что... А лучше позвоните заранее в регистратуру - скажут точно.

Подкрашивают фасады и по дороге к облисполкому и Дворцу Паскевичей - там, возможно, пройдет встреча с местными властями. На площади Ленина, перед зданиями исполкома и дворца, меняют плитку.

Напомним, до сих пор медики из других клиник много дней подряд убирали новый госпиталь.