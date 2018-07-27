Назван особенно полезный для сердца фрукт 27.07.2018, 11:05

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Кроме того, он укрепляет иммунитет и позволяет похудеть.

Эксперты в области здорового питания назвали 11 самых удивительных плюсов для здоровья от употребления груш. Среди них укрепление иммунной системы, похудение и даже здоровая беременность, пишет hronika.info.

Любители груш могут похвастаться крепким иммунитетом за счет витамина C, являющегося мощным антиоксидантом. Этот витамин обеспечивает мощное действие белых кровяных клеток, из-за чего мы реже болеем. Груши помогают худеть, поскольку обладают низким гликемическим индексом, но множеством волокон, позволяющих сохранять сытость длительное время. Эти фрукты укрепляют здоровье сердца опять-таки за счет волокон, которые очищают организм от желчных кислот, снижая уровень холестерина.

Груши эффективны в деле контроля уровня сахара в крови именно за счет низкого гликемического индекса. Они ускоряют заживление ран, так как витамин С усиливает выработку коллагена - структурного белка, обеспечивающего здоровье суставов и кожи. Груши положительно влияют на вывод из организма продуктов отходов, чем занимаются почки и печень. Воздействие груш в этом вопросе объясняется высоким содержанием пектина.

Известно, что груши защищают от запоров за счет диетических волокон и высокого содержания воды. Доказана роль груш в здоровой беременности, так как они содержат фолиевую кислоту. И эта разновидность витамина B помогает предотвращать родовые дефекты вроде расщепления позвоночника или расстройств нервной трубки. Груши богаты медью - минералом, который улучшает прием других нутриентов и их усваиваемость кровью, включая и столь уязвимое для многих железо.

Известна роль груш в деле усиления минерализации костей за счет витамина К. Наконец, груши способствуют снижению хронической боли, так как они содержат компоненты, эффективные при борьбе с болью во время артрита.