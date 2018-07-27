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Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Москве

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  • 27.07.2018, 11:27
Александра Саснович
Фото: Chris Hyde/Getty Images

Латвийская теннисистка снялась с турнира.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20, WTA) снялась с Moscow River Cup, сообщает tribuna.com со ссылкой на Белорусскую теннисную федерацию.

Таким образом, белоруска Александра Саснович (42) автоматически прошла в полуфинал.

В 1/2 финала Саснович сыграет с победителем пары Юлия Гергес (10, Германия) – Ольга Данилович (187, Сербия).

Призовой фонд теннисного турнира - $750 тысяч.


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