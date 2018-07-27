Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Москве

#MoscowRiverCup. АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ В ПОЛУФИНАЛЕ!



Соперница Александры Саснович (42 WTA), Анастасия Севастова (20 WTA) из Латвии, только что снялась с матча. Александра проходит в 1/2 финала на турнире в Москве @moscowrivercup!#tennisby #belarustennis #Sasnovich pic.twitter.com/oFoDF5cz16