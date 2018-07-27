Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Москве

Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Москве1
- 27.07.2018, 11:27
Латвийская теннисистка снялась с турнира.
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20, WTA) снялась с Moscow River Cup, сообщает tribuna.com со ссылкой на Белорусскую теннисную федерацию.
Таким образом, белоруска Александра Саснович (42) автоматически прошла в полуфинал.
В 1/2 финала Саснович сыграет с победителем пары Юлия Гергес (10, Германия) – Ольга Данилович (187, Сербия).
Призовой фонд теннисного турнира - $750 тысяч.
#MoscowRiverCup. АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ В ПОЛУФИНАЛЕ!— BY.TENNIS (@belarustennis) 27 июля 2018 г.
Соперница Александры Саснович (42 WTA), Анастасия Севастова (20 WTA) из Латвии, только что снялась с матча. Александра проходит в 1/2 финала на турнире в Москве @moscowrivercup!#tennisby #belarustennis #Sasnovich pic.twitter.com/oFoDF5cz16