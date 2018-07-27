Маккейн: Срочно необходим закон, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО 27.07.2018, 11:40

Джон Маккейн

В Сенате США разработали законопроект, ограничивающий полномочия Трампа.

Четыре американских сенатора – республиканцы Кори Гарднер и Джон Маккейн, а также демократы Джек Рид и Тим Кейн – разработали законопроект, согласно которому полномочия президента Дональда Трампа по выводу Соединенных Штатов из НАТО будут ограничены, сообщает The Washington Post 26 июля.

Согласно тексту документа, чтобы принять решение о выходе из Альянса, президенту США необходимо будет получить две трети голосов в Сенате.

"Ненадлежащее обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки Альянсу и ценностям в сфере обороны. Данный закон срочно необходим, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия Сената", – заявил Маккейн.

9 июля 2018 года Трамп раскритиковал союзников за недостаточное финансирование НАТО.

"Соединенные Штаты тратят гораздо больше в НАТО, чем любая другая страна. Это несправедливо и неприемлемо. Несмотря на то, что эти страны увеличивают свои взносы после того, как я занял должность, они должны сделать намного больше", – отметил глава Белого дома. По его данным, Германия платит 1% от своего ВВП, а США – 4%.

12 июля Трамп заявил, что страны НАТО должны уже сейчас направлять на оборону 2% ВВП.