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Крупнейший инвестфонд Финляндии взял на работу робота

  • 27.07.2018, 11:45

Отдел кадров компании теперь включает в себя экспертов в области робототехники.

Крупнейший частный инвестор Финляндии переосмысливает концепцию человеческих ресурсов, чтобы адаптироваться к роботизированной эпохе.

Юко Полонен, вступающий в должность главного исполнительного директора Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co. в Хельсинки, говорит, что отдел кадров должен взять на себя ответственность за то, как новые технологии кардинально меняют динамику рабочего места. Поэтому в Ilmarinen отдел HR теперь занимается и людьми, и робототехникой, сообщает finanz.ru.

Речь идет не только об автоматизации определенных задач, сказал Полонен в интервью в штаб-квартире фонда. Технологии означают, что люди не могут полагаться на то, что навыки, которыми они обладали вчера, пригодятся им завтра. Речь идет "об обучении и управлении новыми навыками и изменении способа нашей работы", сказал он.

Отдел кадров Ilmarinen теперь включает в себя экспертов в области робототехники, сказал Полонен.

В Ilmarinen, управляющем активами на 46 миллиардов евро ($54 миллиарда), работает чуть менее 700 сотрудников. Однако список сотрудников также включает Тармо, робота, чье имя на финском языке означает энергию и силу.

По словам Полонена, сотрудники-люди не видят угрозы в том, что Тармо сделает их ненужными. Тармо - это, скорее, "коллега, который может заниматься самыми скучными обязанностями и рутиной".

Полонен говорит, что люди, которые боятся потерять работу из-за роботов, должны продолжать учиться. Больше технологий означает более продуктивную и богатую экономику в целом, что хорошо для человека, отмечает он.

"Ключевым навыком в будущем будет способность учиться, - сказал Полонен. - И это касается всех - от каждого сотрудника до каждого менеджера".


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