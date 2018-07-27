12 сериалов, которые стоит посмотреть 27.07.2018, 11:52

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Кремниевая долина

Большие мировые хиты и так все знают, а в этом списке может быть маленькая неизвестная жемчужина.

Список из 12 сериалов, на которые не жаль времени составил для «Нового времени» главный редактор интернет-издания platfor.me Юрий Марченко:

Мужчина ищет женщину

Это о любви. Вот только возьмите все классические любовные истории – и выкрутите в них уровень абсурда на максимум. Например, у многих бывало свидание вслепую, на которое к тебе приходит практически гоблин. Так вот тут натуральный гоблин и приходит. Или когда твоя девушка “просто дружит” со своим старинным приятелем, который на самом деле инопланетный монстр. В общем, это добрая и немного грустная ирония по поводу того, какие же мы все кретины, когда речь идет о любви.

Паранормальный Веллингтон

Новье из не менее Новой Зеландии. Двое безмозглых полицейских внезапно начинают заниматься раскрытием дел о всяких демонах, инопланетянах и прочей аномальщине. Представьте себе, каким может быть юмор Новой Зеландии – абсурдный, ненавязчивый, слегка неловкий – вот это он и есть. Пока что там всего несколько серий, но, по слухам, вся страна стоит на ушах от этого сериала, так что, видимо, продлят. А если нравится такая тема, то попробуйте и Долину смерти – это примерно то же самое, только полицейские из Лос-Анджелеса со всеми поправками на это. И на то, что выпускало Долину MTV. Выпускало – потому что после первого сезона все веселье с вампирами и зомби прикрыли. Очень жаль. Особенно зомби.

Потерянная комната

Всего три серии и миллионы стонов с просьбой снять продолжение. Один из них – мой. Дочь главного героя исчезает в загадочной комнате, и теперь он пытается разобраться, откуда эта комната взялась и почему все ее предметы обладают разными мистическими свойствами: скажем, останавливают время, даруют телепатию или даже варят яйца. Напряженное приключение, после которого тоже придется стонать: "Снимите продолжение!"

Зеленое крыло

Британский ситком о работе в больнице. Тот случай, когда не так чтобы совсем cмешно – все-таки британский юмор, – но в итоге просто влюбляешься в ярких и обаятельных персонажей. Почти все они в разной степени тупицы, но очень трогательные и смешные. Смотрел дважды и обожаю.

Офис

Известная штука, но все же. Первоначально британский сериал, который очень успешно пересняли в США. Речь о небольшом офисе компании по продаже канцелярии, в котором якобы снимают реалити-шоу. Ключевое слово этого сериала – неловкость. Тебе очень, очень, очень неловко за то, что происходит на экране – но и очень смешно! Кстати, звезда Стив Кэрелл в главной роли дурацкого начальника. Всего там девять сезонов, я забросил примерно на шестом, но боготворю каждую из просмотренных серий.

Побег

Если уж взялся за хиты, то коротко еще об одном. Побег – это о том, как гениальный инженер специально садится в тюрьму, чтобы спасти от казни невиновного брата. Продлили на шестой сезон, в конце сценаристы уже окончательно свихнулись и отправили персонажей сражаться против всей Вселенной, но даже это смотрится круто. Если хотите напряженного, авантюрного и неглупого зрелища – Побег.

Компьютерщики

Сдержанный британский юмор о жизни подвальной службы поддержки в большой компании. В команду к двум печальным айтишникам попадает начальница, ничего не смыслящая в компьютерах. Потом еще обнаруживается гот из подсобки, комичные боссы и куча всякого другого – и в целом все это страшно душевно и мило. И зачастую дико смешно. Однажды я буквально чуть не задохнулся от смеха из-за этого сериала.

Мост

Еще один известный и успешный проект. Швеция-Дания сняли дико напряженный детектив о том, как на мосту между этими странами находят труп. Двое детективов начинают совместно расследовать это дело – и ты просто прилипаешь к экрану. Очень атмосферно. Есть четыре сезона.

Ужасы интернета

Понравилось Черное зеркало? Тогда немедленно смотрите это – не такое глубокое и жесткое, как Зеркало, зато с кучей юмора и остроумного обыгрывания того, как технологии перевертывают нашу жизнь. Фанаты Друзей, обязательно посмотрите первую серию, там про вас.

Кремниевая долина

Сериал о том, как рождаются фейсбуки, инстаграмы и прочие айтишные монстры. Рождаются они из кучи идиотских ошибок, нервов и дурацких ситуаций. И из фриков, которыми переполнен мир технологий. Так мило и остроумно, что затягивает навеки.

Удивительная мисс Мейзел

Свежатина о том, как в 1950-е годы американская домохозяйка ненароком превращается в стендап-комика. Очаровываешься моментально, сопереживаешь, ждешь нового сезона.

Безмозглые

Из челябинского метеорита вылезают инопланетные насекомые и берутся заражать американских политиков, чтобы управлять страной вместо них. Хорошая и милая политическая сатира, к сожалению, погибшая после первого же сезона.