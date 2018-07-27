Как минчан переселяют в Смолевичи 3 27.07.2018, 11:54

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Минчанам разрешат строить жилье в Смолевичах без соблюдения очереди на жилье.

Программа переселения жителей столицы в города-спутники буксует, и для ее оживления в правительстве хотят разрешить строить там квартиры с государственной поддержкой жителям столицы без учета даты постановки в очередь нуждающихся, пишет select.by.

Об этом 20 июля рассказала начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Затуренская. Для реализации такой схемы, как сообщила она, подготовлен специальный проект указа о возведении в Смолевичах одного экспериментального дома. Она подчеркнула, что в столице есть достаточное количество людей, готовых переселиться в Смолевичи при условии, что им будет оказана государственная поддержка согласно указу № 240, то есть им будет предоставлен кредит по льготным ставкам.

Правда, она не объяснила, каким образом будет формироваться очередь из людей, желающих построить квартиру вне очереди, ведь дом сбудет строиться всего один, поэтому число желающих может оказаться больше числа квартир.

Кроме того, для очередников предполагается строить жилье в микрорайонах Лошица и Чижовка. Как сообщила Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства и инвестиций Мингорисполкома, в настоящее время в этих районах идет снос индивидуальных жилых домов и строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Она подчеркнула, что таких больших площадок, как Каменная Горка, в Минске больше нет, а новые участки формируются, в основном, за счет сноса частного сектора.

Жилье предполагается строить также на месте некоторых предприятий. В частности, в сентябре—октябре текущего года планируется начать строительство инженерно-транспортной инфраструктуры и первого дома на месте бывшей птицефабрики им. Крупской. По словам Ирины Гонтаревой, строительством будет заниматься компания Айрон. Предполагается построить там около 150 тыс. квадратных метров жилья, то есть всего около 1,5 тыс. квартир. Но это будет жилье не для очередников. На берегу Свислочи предполагается строить дома небольшой этажности.

Всего за I полугодие 2018 года в Минске построено 27 жилых домов общей площадью 277 тыс. квадратных метров. С господдержкой в 2018 году планируется построить 28 жилых домов, из которых возведены пока только 6.

Как сообщил заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома Вадим Николаенко участки под частное жилищное строительство вблизи Минска в массовом порядке не предоставляются, так как к ним нет инженерно-транспортной инфраструктуры, кроме того, при утверждении генерального плана развития Минска президент фактически запретил строить возле столицы новые дома.