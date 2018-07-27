Сенатор-демократ заявила об атаке российских хакеров на ее компьютерную сеть 27.07.2018, 11:58

Кибератака провалилась.

Американский сенатор от Демократической партии Клэйр Маккаскилл заявила, что российские хакеры пытались взломать ее компьютерную сеть в Сенате.

На своем официальном сайте сенатор сообщила, что кибератака была неудачной.

"Россия продолжает вести кибервойну против нашей демократии. Я продолжу выступать и настаивать на том, чтобы привлечь их к ответственности. Хотя эта атака не была успешной, возмутительно то, что они думают, что им это сойдет с рук. Меня не запугать", - подчеркнула Маккаскилл.

Напомним, 24 июля издание Wall Street Journal сообщило, что российские хакеры взломали сети крупнейших американских энергетических компаний, что могло позволить им остановить подачу электроэнергии.