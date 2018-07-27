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Белорусских военных направили на «битву за урожай»

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  • 27.07.2018, 12:55
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Фото: svaboda.org

В Беларуси далеко не в первый раз используют военных в сельскохозяйственных работах.

В Вооруженных силах Беларуси сформированы три сводные автомобильные подразделения ради «оказания помощи» сельскохозяйственным организациям в уборке урожая, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Министерство обороны.

Задействованы «более 100» военнослужащих и 60 единиц автомобильной техники. Военные уже начали работу в Витебской, Могилевской и Минской областях.

Лукашенко в марте отмечал, что сейчас посевная кампания не должна вызывать «сомнений или трудностей», как когда-то, и что теперь не нужна большая мобилизация людей. Тем не менее, в том же месяце в белорусской милиции появились специальные группы «присмотра за посевной».

В прошлом году в связи с погодой уборка зерновых затянулась, а урожайность - сократилось. Жатва стала практически «битвой за урожай». Лукашенко изменил назначенную премьером дату завершения уборочной на 7 ноября, но дату «провалили» - хотя убирать урожай направили даже военных (но за принудительную уборку льна наконец уволили несколько чиновников).

После диктатор возмущался, что министры и «губернаторы» давали ему фальшивые сведения о результатах уборочной кампании. Проблемы были и технические: по информации Госконтроля, в четверти хозяйств комбайны были неготовы к сбору урожая. Лукашенко поручил милиции и КГК докладывать ему лично, когда ломаются гарантийные комбайны.

Минобороны признает, что военные не в первый раз бросаются на жатву. Но сельское хозяйство - не единственная отрасль, где отмечается «нецелевое» использование силовиков. Так, накануне открытия минского стадиона «Динамо» после продолжительной реконструкции курсанты Академии МВД в милицейской форме подметали улицы и трибуны.


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