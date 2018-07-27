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Синоптики: В ближайшие дни ожидается очень теплая погода

  • 27.07.2018, 12:03

Стало известно, какой будет погода на выходных.

28 июля погодные условия на территории Беларуси будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины, сообщает Гидромет.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +16..+21°С, во второй половине дня повысится до +26..+32°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

29-30 июля наша республика окажется на периферии скандинавского антициклона. Ожидается очень теплая погода.

29 июля местами, преимущественно по юго-западу, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +27..+32°С.

30 июля в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем от +26°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу страны.


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