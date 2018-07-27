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Мать из Гомеля: Надеюсь, моя ситуация послужит властям уроком

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  • 27.07.2018, 12:22
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Суд вынес решение по иску мамы, которой пригрозили СОП из-за того, что она две недели не работала.

27 июля суд Советского района вынес решение по делу гомельчанки Натальи Белой, которой детсад пригрозил СОП из-за того, что она две недели не была трудоустроена. Женщина за вмешательство в личную жизнь и моральные страдания, которые она получила при прочтении письма, подала в суд на детский сад и районный отдел образования, сообщает tut.by.

Сегодня суд Советского района Гомеля принял решение отказать Наталье Белой в исковых требованиях. Судья пояснила, что истец не смог доказать причинно-следственную связь между письмом и моральным вредом, который был ей причинен.

Наталья Белая уже готовит кассационную жалобу. Вместе с тем, она призналась, что ожидала подобный исход и поэтому не сильно расстроена.

— Мне важно было не столько решение суда в мою пользу, сколько я хотела придать все это огласке. В одиночку мне было тяжело доказать то ужасное отношение ко мне и дочери со стороны сада. Думаю, тот, кто следил за процессом, слышал мои показания, показания заведующей, и так все понял. Также надеюсь, что эта ситуация послужит уроком для других работников образования, и в следующий раз, прежде чем рассылать подобные письма, они сто раз подумают о последствиях, — поделилась с журналистами Наталья.

Напомним, в июне Наталья Белая получила из детского сада № 160 Гомеля, в который ходит ее дочь, письмо, в котором женщину ставили в известность: поскольку она не трудоустроена, ее семья находится в экстремальной жизненной ситуации и требует повышенного педагогического внимания. В случае, если Наталья не трудоустроится, предупредили в письме, администрация сада «будет вынуждена поставить ее и ребенка в разряд семей социально опасного положения». Само письмо было датировано 5 июня. На тот момент Наталья не работала чуть более двух недель.

Возмущенная женщина подала иск к районному отделу образования и детскому саду, в котором потребовала от них компенсации морального вреда в размере 1 тысячи рублей. В своем исковом требовании она указала, что письменное уведомление расценивает как грубое вмешательство в частную жизнь и частную жизнь ее семьи. Письмо унизило ее человеческое и гражданское достоинство, заставило на протяжении длительного периода времени ощущать нравственную боль, постоянные переживания за будущее своей несовершеннолетней дочери, поставило в условия отчаянности и безысходности.

Ответчики с исковыми требованиями не согласились. По их мнению, сад и заведующая не вмешивались в частную жизнь, а проводили «социальное расследование». Работа велась на основании тех нормативно-правовых актов, которые обязывают сегодня учреждения образования заниматься ранним выявлением семейного неблагополучия.


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