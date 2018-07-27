СМИ: Юнкер объяснял Трампу позицию ЕС при помощи ярких карточек 27.07.2018, 12:33

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После встречи было объявлено, что США и ЕС будут добиваться отмены торговых пошлин.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с президентом США Дональдом Трампом использовал цветные карточки, чтобы в упрощенном виде объяснить ему аргументы ЕС.

Об этом сообщает The Wall Steet Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

На встрече Юнкер воспользовался возможностью убедить Трампа воздержаться от дальнейших карательных тарифов, которые являются глупостью и повредят обеим сторонам.

В поддержку своих аргументов президент Еврокомиссии использовал более десятка цветных карточек. На каждой из них были представлены максимум три упрощенных параметра по определенной теме, например по торговле автомобилями или стандартам медицинской техники.

"Мы знали, что это не научный семинар. Все должно быть очень просто", - сообщил представитель ЕС, который присутствовал на встрече.

Напомним, после встречи Трампа и Юнкера было объявлено, что США и ЕС будут добиваться отмены торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию - за исключением товаров автопрома.

Они также договорились развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве, в частности, повысить экспорт в Европу американской сои.

Кроме того, ЕС увеличит импорт сжиженного газа из США и, по словам Трампа, превратится в "огромного покупателя".