закрыть
27 июля 2018, пятница, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Amazon увеличил прибыль в 13 раз

  • 27.07.2018, 12:46

Прибыль компании впервые превысила два миллиарда долларов.

Чистая прибыль Amazon в апреле-июне подскочила до $5,07 в расчете на акцию

Операционная прибыль Amazon во втором квартале увеличилась почти пятикратно – с $628 млн до $2,98 млрд, сообщает korrespondent.net.

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года почти в 13 раз, впервые превысив $2 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Amazon, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась почти на 40% – с $37,96 млрд до $52,90 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Amazon на уровне $2,48 на акцию при выручке в $53,37 млрд.

Операционная прибыль компании в минувшем квартале увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд. Прогноз для этого показателя равнялся $1,73 млрд.

В III квартале Amazon ожидает выручку от $54 млрд до $57,5 млрд, операционную прибыль – от $1,4 млрд до $2,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне $1,25 млрд при выручке $58,07 млрд.

Напомним, по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Amazon увеличилась в 2,25 раза и достигла $1,63 млрд.

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Чистая стоимость его состояния достигла $150 млрд.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич