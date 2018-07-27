Amazon увеличил прибыль в 13 раз 27.07.2018, 12:46

Прибыль компании впервые превысила два миллиарда долларов.

Чистая прибыль Amazon в апреле-июне подскочила до $5,07 в расчете на акцию

Операционная прибыль Amazon во втором квартале увеличилась почти пятикратно – с $628 млн до $2,98 млрд, сообщает korrespondent.net.

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2018 года почти в 13 раз, впервые превысив $2 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе Amazon, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась почти на 40% – с $37,96 млрд до $52,90 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную прибыль Amazon на уровне $2,48 на акцию при выручке в $53,37 млрд.

Операционная прибыль компании в минувшем квартале увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд. Прогноз для этого показателя равнялся $1,73 млрд.

В III квартале Amazon ожидает выручку от $54 млрд до $57,5 млрд, операционную прибыль – от $1,4 млрд до $2,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне $1,25 млрд при выручке $58,07 млрд.

Напомним, по итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Amazon увеличилась в 2,25 раза и достигла $1,63 млрд.

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Чистая стоимость его состояния достигла $150 млрд.