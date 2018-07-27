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Фотофакт: Колонна с бело-красно-белыми флагами перекрыла проспект в Минске

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  • 27.07.2018, 13:12
  • 3,462

Как в 1992 года праздновали вторую годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете.

Об этом написал в «Фейсбуке» бывший депутат Верховного Совета Беларуси Сергей Наумчик, описывая опубликованную фотографию:

- Так мы 27 июля 1992 года отметили 2-ю годовщину Декларации. Да, значимость ее принятия преувеличена на фоне замалчивания объявления настоящий Независимости - 25 августа 1991 года. Но и преуменьшать то событие не стоит. Белорусы все делают медленно, обычно - маленькими шагами.

Напомню, провозглашение Независимости 25.08.1991 произошло не принятием какого-то «Акта о Независимости» (как в Украине), а путем предоставления статуса конституционной силы - именно Декларации о суверенитете. И это - максимум, который нам, депутатам оппозиции Белорусского Народного Фронта, удалось в августе 91-го путем максимального психологического и физического напряжения (не спали несколько суток) вытащить из прокоммунистического большинства. Впрочем, в юридическом смысле это и означало - Независимость.

А фундаментом была Декларация, утвержденная годом ранее, 27 июля 1990 года, проект которой депутаты БНФ подготовили, а при принятии, кстати, только на последнем этапе депутаты БНФ, как свидетельствует стенограмма, выступили более ста раз.


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