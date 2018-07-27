Ошибка Путина 4 Андрей Зубов, «Новое время»

27.07.2018, 12:59

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На деле же получится новый 2014 год.

Москва не желает давать автокефалию украинской церкви: то, что преступно обрела сама, не желает законно даровать другому

В феврале 2014 года Путин принял ошибочное, теперь это ясно практически всем, в том числе, ему самому, решение – отвергнуть новый политический курс Украины и попытаться силой вернуть соседнюю страну в свою политическую орбиту. В результате – десятки тысяч погибших и изувеченных российских и украинских граждан, миллионы беженцев, Россия под санкциями, изгнанная из сообщества порядочных государств и вынужденная расшатывать само это сообщество, чтобы ее вновь признали рукопожатной в какой-то другой Европе без ЕС и НАТО.

Вряд ли у Путина это получится – пока кризис разрастается в самой России. Изменение пенсионного возраста и подъем НДС, вызванные непомерными военными расходами и кризисом народного хозяйства из-за санкций и дурного управления, угрожают России общественным протестом небывалого размаха. Разочарование в режиме растет день ото дня. Те, кто четыре года назад готовы были перейти на сухари, только бы "Крым был наш", как оказалось, долго на "сухарях" сидеть не желают. Так что вдруг стали понимать, что власть просто их обманывает и сажает на наркотик шовинизма, чтоб самой невозбранно грабить граждан, вывозить деньги в офшоры, плавать с рыбками на роскошных яхтах и покупать поместья в Тоскане и на Лазурном Берегу Франции.

РПЦ сама окажется в расколеВеревочка развилась довольно быстро: за четыре года. Если бы Путин признал Революцию Достоинства и помог Украине встать на ноги, Украина, безусловно, осталась бы близкой России страной: они вместе могли бы сейчас идти и в ЕС, и в НАТО, сохраняя между собой "особые отношения" дружественности и культурной общности. Но что дается любовью и жертвой, никогда не достигается насилием. Ныне россияне пожинают плоды бесплодного насилия.

И вот теперь Московская Патриархия, кажется, думает повторить ошибки Путина четырехлетней давности, но уже в церковной сфере. И опять в отношении Украины. Как и все православные государства, Украина желает иметь автокефальную церковь.

Хорошо это или плохо в высшем богословском смысле – иной вопрос. Важно, что это – практика всеобщая. И сама Московская митрополия при митрополите Ионе в 1459 г. объявила свою независимость от материнской церкви Константинополя вполне в "одностороннем порядке", за что более ста лет была отлучена от всего православного мира, находилась в схизме. Эта схизма XV-XVI веков имела для России катастрофические последствия. Вызванное ею культурное отставание России от Европы было преодолено только в XIX веке. А в некоторых аспектах было даже причиной крепостного состояния, то есть, порабощения собственных граждан и революции 1917 года. Самопровозглашенная автокефалия, что теперь совершенно ясно, была огромной нравственной и исторической ошибкой Московии. Понятно, что российская церковь давно бы стала автокефальной, но совсем иначе. Такая удивительная возможность была при Борисе Годунове и патриархе Иеремии II, но россияне и ее упустили по глупости.

А теперь Москва не желает давать автокефалию украинской церкви: то, что преступно обрела сама, не желает законно даровать другому. Напротив, она угрожает Константинополю новым 1054 годом, то есть, новой схизмой. Угрожает, что если Константинополь даст автокефалию украинским православным христианам помимо России, то российская церковь объявит саму Материнскую Церковь Константинополя и вселенское православие раскольниками.

На деле же получится новый 2014 год. РПЦ сама окажется в расколе, а через несколько лет тех ее вождей, которые оторвали из-за церковно-имперских амбиций российскую церковь от мирового православия, сама российская церковь объявит раскольниками со всеми печальными для них последствиями. Но пока еще есть время облить голову холодной водой и одуматься. И дать Украине то, что она может обрести и без нас.

Российской церкви нельзя повторять ошибку Путина!

Андрей Зубов, российский историк и политолог, доктор исторических наук, «Новое время»