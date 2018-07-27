Правительства Латвии и Эстонии впервые проведут совместное заседание
- 27.07.2018, 13:19
Эстонская сторона пообещала, что в заседании примут участие все члены Кабинета министров.
21 августа правительства Эстонии и Латвии проведут в Риге первое в истории совместное заседание. Эстонская сторона пообещала, что в заседании примут участие все члены Кабинета министров. Об этом сообщает портал Delfi.
Как пояснила советник по печати эстонского правительства Марианна Судакова, совместным заседанием правительства Эстонии и Латвии хотят отметить столетие государственности двух стран.
"Сейчас стороны обсуждают тематику заседания. Его повестку дня и программу мы заранее сообщим еще до заседания", - сказала она.
Такое же совместное заседание, посвященное столетию государственности своих стран, провели 7 мая в Таллинне правительства Эстонии и Финляндии. Его участники обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества по созданию новых цифровых соединений в сфере культуры и образования, а также стабильного экономического развития в ЕС.