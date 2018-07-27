Правительства Латвии и Эстонии впервые проведут совместное заседание 27.07.2018, 13:19

Фото: Flickr/ Troy David Johnston

Эстонская сторона пообещала, что в заседании примут участие все члены Кабинета министров.

21 августа правительства Эстонии и Латвии проведут в Риге первое в истории совместное заседание. Эстонская сторона пообещала, что в заседании примут участие все члены Кабинета министров. Об этом сообщает портал Delfi.

Как пояснила советник по печати эстонского правительства Марианна Судакова, совместным заседанием правительства Эстонии и Латвии хотят отметить столетие государственности двух стран.

"Сейчас стороны обсуждают тематику заседания. Его повестку дня и программу мы заранее сообщим еще до заседания", - сказала она.

Такое же совместное заседание, посвященное столетию государственности своих стран, провели 7 мая в Таллинне правительства Эстонии и Финляндии. Его участники обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества по созданию новых цифровых соединений в сфере культуры и образования, а также стабильного экономического развития в ЕС.