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Правительства Латвии и Эстонии впервые проведут совместное заседание

  • 27.07.2018, 13:19
Фото: Flickr/ Troy David Johnston

Эстонская сторона пообещала, что в заседании примут участие все члены Кабинета министров.

21 августа правительства Эстонии и Латвии проведут в Риге первое в истории совместное заседание. Эстонская сторона пообещала, что в заседании примут участие все члены Кабинета министров. Об этом сообщает портал Delfi.

Как пояснила советник по печати эстонского правительства Марианна Судакова, совместным заседанием правительства Эстонии и Латвии хотят отметить столетие государственности двух стран.

"Сейчас стороны обсуждают тематику заседания. Его повестку дня и программу мы заранее сообщим еще до заседания", - сказала она.

Такое же совместное заседание, посвященное столетию государственности своих стран, провели 7 мая в Таллинне правительства Эстонии и Финляндии. Его участники обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества по созданию новых цифровых соединений в сфере культуры и образования, а также стабильного экономического развития в ЕС.


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