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Видеофакт: Пол Маккартни устроил «секретный» концерт

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  • 27.07.2018, 13:25
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Пол Маккартни

О шоу в Ливерпуле объявили всего лишь за несколько часов до его начала.

Легендарный Пол Маккартни сделал неожиданный подарок для поклонников группы The Beatles, сыграв "секретный" концерт в Ливерпуле – в небольшом клубе The Cavern club. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 27 июля.

Именно в этом клубе начиналась слава британской четверки. В 60-х годах "битлы" отыграли здесь почти 300 концертов.

"О шоу объявили всего лишь за несколько часов до его начала. Тогда же и появились билеты. Всего их было только две сотни. И некоторым счастливчикам, которые первыми отреагировали и зарегистрировались, даже удалось их получить бесплатно", – говорится в сообщении.

Во время концерта 76-летний Пол Маккартни спел 27 песен.


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