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Художник изобразил настоящий СССР: шокирующие картины

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  • Максим Мирович
  • 27.07.2018, 13:32
  • 4,831

Советский Союз глазами Василия Шульженко.

Несколько слов об авторе. Василий Шульженко родился в Москве в 1949 году. В 1973 году художник окончил Московский полирафический институт, стал членом Союза художников в 1978 году. Стиль художника определяют как "свободная фантазия" — он вобрал в себя многие стили XX века, от сюрреализма до соцреализма. Разумеется, большинство своих работ, посвященных СССР, художник нарисовал уже после конца советской власти — в СССР за такие картины можно было угодить в тюрьму или в сумасшедший дом.

Итак, в сегодняшнем посте — страшный СССР на картинах художника Василия Шульженко.

"Ленин и крестьяне". Пожалуй, одна их самых известных работ Василия, на которой изображено общение Ленина с "элекоратом". Ленин на ней предстаёт не в образе "доброго дедушки", а в виде какого-то жуткого существа-зомби. Да и "электорат" вокруг Ленина своими пьяными рожами мало напоминает нормальных людей...

"Дудочка". Неприглядный полуразрушенный город с запущенными зданиями дореволюционной эпохи, вышедшая из берегов река. Посреди всего этого в лодке сидит человек и с отрешенным взглядом играет на дудочке. Сложно сказать, что именно имел в виду художник — может быть, это картина о послереволюционной разрухе, а может быть на ней изображен бывший узник ГУЛАГа, который не может найти себе места в жизни.

"Продавцы картофеля". Картина, изображающая быт в советской глубинке — на мешке картофеля сидит побитый жизнью и потерявший ногу дедушка, рядом стоит девочка — вероятнее всего, его внучка. Пронзительная картина.

"Драка пастухов". Те самые "колхозные будни", которых никогда не показывали в советских фильмах — там все колхозники изображены как красивые и подтянутые товарищи, что постоянно работают, время от времени цитируют Ленина и постоянно думают о повышении надоев.

"Ночь в городе". Наверное, моя любимая работа Шульженко, которая очень точно показывает быт городских советских алкашей семидесятых-восьмидесятых годов. Поздний вечер, грязный снег, типовой советский микрорайон с магазином-"стекляшкой", возле магазина собрался "пролетариат" и стреляет мелочь "на пузырь". На переднем плане изображено нечто бесполое, с той самой заветной бутылкой в руках.

"Фавн". Картина названа в честь древнеримского божества — покровителя лесов, полей, стад и вообще дикой природы. В мифологии фавн изображался со звериной нижней половиной тела, и тут Василий Шульженко не отошел от канонов. В руках у советского фавна баян, а рядышком сидят два товарища-"заместителя")

"Диоген". Ещё одно обращение к античной мифологии и истории — как известно, Диоген был древнегреческим философом и по преданию, жил в глиняной бочке. Советский диоген живет в каком-то ржавом секторе большой трубы на заброшенном пустые посреди трухлявого города. По лицу героя угадывается, что это образованный и некогда интеллигентный человек, ныне ставший "бичом", в СССР такие случаи были нередки — умные и интеллигентные люди спивались от безысходности и невозможности себя реализовать в советской системе.

"Катание на кентавре". Картина изображает "любовный треугольник" — жена обнимает и целует кентавра, тогда как на крупе того же кентавра едет её пьющий и ко всему безучастный муж.

"Гроссмейстер". В СССР у людей часто бывало множество бесполезных хобби, вроде игр в шашки, шахматы, домино и карты — в которых они часто достигали больших высот. Считалось, что некоторые из этих хобби (например, шахматы) помогают развивать мышление, но это были абсолютно бесполезные навыки в советской системе — они никак не помогали человеку улучшить своё материальное положение. Если в капиалистической системе вы могли что-то изобрести и в итоге стать миллионером, то в СССР у вас был "потолок зарплаты", выйти за который было невозможно.

"Сквер". Показана жизнь центральной части провинциального советского городка. В центре композиции установлен бюст Ленина, вокруг него одни какие-то алкаши. Да и сам Ленин на бюсте лицом сильно смахивает на местное население.

"Пивная". Как любят рассказывать поклонники СССР — "после работы советские люди собирались дружными компаниями и ходили посидеть в уютные кафе за кружечкой пива". Выглядели эти пивные вот так, как на картине Василия. Там было постоянно накурено, на полу валялись головы и хвосты сушеной рыбы, а пили пиво часто не из бокалов, а просто из поллитровых банок, принесённых с собой из дома. Ну что, уже хочется к ним в компанию?

"Упавший". Декорации всё те же — грязные окраины старого города, поперек реки лежит огромная и гротескная фигура человека — "пьяному море по колено".

"Ночь на вокзале". Очень страшная работа, на которой иностранец, не знакомый с советскими реалиями, мало что поймёт, а бывший советский гражданин вспомнит, что гостиниц в СССР толком не было, устроиться туда можно было часто только по блату, и путешествующим людям часто приходилось ночевать прямо на вокзале или поблизости. При этом компания на холсте не вызывает сочувствия — это какие-то мутные личности, явно горланящие непристойные песни, а справа к ним пристроилась какая-то призрачная фигура в шляпе и с пустыми глазами — возможно, милицейский "осведомитель", подслушивающий разговоры на вокзалах.

"Пастух". На картине изображена сельская советская жизнь с главным героем-пастухом — морщинистым беззубым человеком в ватнике. Любители СССР пытаются нас убедить, что вот так должно выглядеть счасте:

"Мойка". Полузаброшенные исторические кварталы Петербурга, во многих квартирах которого сделали коммуналки. Отношение советской власти к историческому наследию, а также отношение людей к тому пространству, в котором они живут — хорошо видно на картине.

"Картошечка". Несмотря на то, что фанаты СССР рассказывают о 200 сортах колбасы, что можно было купить за две копейки в любом магазине, стандартный советский ужин часто выглядел вот так — три картошечки в эмалированной миске. Во взгляде героя картины прямо читается — "и это всё, что я заработал за жизнь". Очень сильная работа.

"Ряженые". Советский вариант колядующих.

"Спящие". Хорошая картина и не менее хорошее название — то ли художник называет "спящими" только тех, кто в кадре, то ли имеет в виду всех, кто спит и не видит, что происходит вокруг.

Максим Мирович livejournal.com


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