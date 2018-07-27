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Дешевый бензин может быть очень дорогим

  • 27.07.2018, 13:41
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Все «переворачивается», если учесть реальные размеры зарплат.

Одно из любимых занятий белорусских властей – объяснять населению, что бензин у нас очень дешевый, и, чтобы его не вывозили алчные иностранцы, цены на него нужно поднимать, пишет Экономическая газета.

А любимое развлечение жителей нашей страны – считать, сколько топлива они могут приобрести на свою совсем невысокую зарплату.

В этом им помогают периодически публикуемые исследования различных организаций, которые рассчитывают показатель «литры бензина за среднюю зарплату». Последнее из них было подготовлено сетевым изданием riarating.ru, рассчитавшим этот индикатор по данным за I полугодие 2018 г.

Действительно, наша страна заняла почетное второе место по дешевизне топлива в абсолютных ценах с показателем 43,6 RUB за 1 литр (поскольку издание, проводившее исследование, – российское, все расчеты велись в российских рублях), немного опередив Россию (44,7 RUB/литр) и значительно отстав от Казахстана (32,1 RUB/литр).

Но ситуация «переворачивается», если среднюю зарплату, подсчитанную в той или иной стране, поделить на усредненную цену бензина. Беларусь сразу же откатывается в самый «хвост» списка 33 европейских стран, заняв в нем 25-е и уже совсем не почетное место: на свою среднюю зарплату мы можем приобрести всего 599,4 литра бензина. И здесь уже наши «соседи» по ЕАЭС выглядят намного лучше: средний житель Казахстана имеет возможность приобрести 781,3 литра топлива в месяц (18-е место), а России – 853,3 литра (16-е место). Даже поляки, у которых оно стоит практически в два раза дороже (84,5 RUB/литр), нас опередили, заняв 24-е место с 636,4 литра.

Что уж тут говорить про богатый Люксембург (1-е место, 2754,7 литров, 92,9 RUB/литр) или даже «нефтяную» Норвегию (2-е место, 2184,8 литров, 125,2 RUB/литр)?

Напомним, что цены на бензин в нашей стране в текущем году поднимали уже 9 раз, пусть и на одну-две копейки. А прошло всего полгода.


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