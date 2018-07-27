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Доллар подорожал на последних торгах недели

  • 27.07.2018, 13:51
  • 1,282

На валютных торгах 27 июля белорусский рубль сдал к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0029 и стоит Br1,9922 (26 июля - Br1,9893 за $1).

Евро подешевел на Br0,0118 до Br2,32 (26 июля - Br2,3318 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0034 до Br3,1638 за 100 российских рублей (26 июля - Br3,1604 за 100 российских рублей).


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