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СМИ: Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии

  • 27.07.2018, 13:15
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Иосиф Кобзон

О здоровье артиста поступают противоречивые сведения.

Стало известно, что Иосиф Кобзон попал в больницу в бессознательном состоянии.

Как пишут российские СМИ, Иосиф Кобзон был госпитализирован еще 20 июля. Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. Отмечается, что в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии. Так, из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Сейчас состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.

Сейчас стало известно, что Кобзона перевели в реанимацию, передает segodnya.ua.

Сообщалось, что певец еще с 20 июля находится в одной из московских больниц в отделении нейрохирургии. Поскольку его самочувствие стало ухудшаться, врачи приняли решение о переводе знаменитого пациента в реанимацию. Отметим, что ранее его супруга Нелли Кобзон сообщала о том, что "жизни артиста ничего не угрожает".

При этом, пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова опровергла эту информацию.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – рассказала Виноградова телеканалу "360".

Не секрет, что на протяжении более 13 лет Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.


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