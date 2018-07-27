Восстание ягнят 3 Илья Мильштейн, graniru.org

27.07.2018, 13:50

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Единоросы бунтуют.

Это теперь происходит чуть ли не ежедневно и повсеместно, надо бы привыкнуть, но не получается. Сама фраза вызывает оторопь и чувство протеста, словно нам какой-то нелепый фокус показывают и не объясняют, в чем наколка. Почему единоросы - и вдруг бунтуют, причем против руководства своей правящей партии? Немыслимое словосочетание. Типа оксюморон.

Тем не менее все очень всерьез, и причина известна. Солидарно с подавляющим большинством россиян отдельные представители ЕР выступают против пенсионной реформы. Собственно, реформа эта многим не нравится, начиная с президента, которого не устраивает ни один из ее вариантов. Однако и он, как видно, бессилен что-либо изменить, и антинародный законопроект о повышении пенсионного возраста, уже принятый в первом чтении, надвигается на Россию неотвратимо.

Бунтуют единоросы, как правило, дисциплинированно и тихо.

Заседающие в Думе в массе своей голосуют как надо, то есть за ограбление трудящихся, но далеко не все делают это с удовольствием или злорадством по отношению к соотечественникам. Замечено, что некоторые из голосующих нажимают на кнопки, почти не скрывая огорчения, и ходят слухи, что иные депутаты у себя на кухнях, верандах, террасах и в райских садах тяжко вздыхают, вспоминая что-то печальное. Поговаривают, что именно эту реформу. Впрочем, с точностью ничего утверждать нельзя, а настоящую правду узнают историки, знакомясь с прослушками расшифрованных вздохов из рассекреченных архивов ФСБ РФ.

Зафиксированы и случаи дисциплинированных тихих открытых бунтов.

Непосредственно в нижней палате такой мятеж учинил депутат Железняк, и это полноценная сенсация. Поскольку до сих пор считалось, что соавтор закона подлецов принадлежит к той породе людей, которые поддержат любую пакость, при условии что ее продвигает высшее начальство. А в том, что пенсионный законопроект, как бы отвергая его и сетуя на несовершенство мира и необходимость пополнять казну, продвигает лично Владимир Владимирович, сомнений нет ни малейших. Но Железняка это сегодня не останавливает, и он, прогуляв историческое заседание Думы, молча подает в отставку с поста замсекретаря генсовета ЕР. Имеется, конечно, предположение, что бунтовщик не сработался с назначенным осенью прошлого года секретарем генсовета Турчаком и решил таким способом заявить о себе, но все равно его демарш следует признать событием из ряда вон выходящим. Люди, ему подобные, обычно из ряда вон по своей воле не выходят.

В том же духе, но еще тише, в силу отдаленности от столицы, бунтуют провинциальные единоросы. Тише, но и решительней, ибо они, худого слова не говоря или кратко высказавшись на заданную тему, просто сдают партбилеты. Объясняя это решение тем обстоятельством, что перед избирателями стыдно и вообще неохота "пачкаться о навоз". В небольших городах и селах к таким мыслям народные избранники, по-видимому, приходят скорее, чем в Москве, поскольку отчитываться перед россиянами им нужно прямо на месте, глаза в глаза. Да и о том, чем столичное законотворчество обернется для их малой родины, где работы нет и для молодых, а пожилые часто не успевают выйти на пенсию, они знают гораздо лучше президента и его министров. Или не хуже как минимум. Только для высшего начальства возрастной секвестр является средством уменьшения казенных расходов за счет населения, для того и задуман, а им земляков жалко.

Наконец, в череде бунтов осторожных отметим и случай небывалый. Натуральное восстание. Когда депутат от правящей партии, к тому же глава думской комиссии, сперва звонко афиширует свое желание голосовать против. Потом так и поступает, мимоходом сообщая о том, что готовит, понимаете ли, персональные поправки к нашумевшему законопроекту. Сейчас же, говорит, не 37-й год. Значит, сидим, прибавляет, с помощниками, разрабатываем, вносим предложения и ничего не боимся. Да и чего ей бояться, если она "голосует по совести и старается выполнять свою работу по совести".

Разумеется, речь идет о Наталье Поклонской. Естественно, ей за такие слова и дела товарищи по фракции во главе с Неверовым грозят исключением и советуют сдать мандат, но вряд ли дождутся. Крымскому депутату устраивают обструкцию, срывая заседание возглавляемой ею комиссии, а она лишь плечами пожимает и обещает нажаловаться спикеру. В итоге Наталья предстает истинным героем, особенно на фоне своих рептильных партайгеноссен, и мы уже догадываемся, что за народ и его сакральное право на отдых против зажравшихся равнодушных депутатов она будет сражаться так же непреклонно, как за царя против Матильды. И не исключено, что с большим успехом, нежели в прошлый раз.

Во-первых, потому что отложенный на осень законопроект вызывает реальное отторжение у десятков миллионов наших граждан. Во-вторых, несогласными с ним, оценивая последствия его принятия, уже оказываются люди, которые еще вчера поддерживали руководство буквально во всем - и в центре, и на местах. А главное, к русскому бунту, осмысленному и робкому, теперь еще присоединяется украинский, беспощадный в своем упорстве. И если на кого и стоит надеяться завтрашним российским пенсионерам, то вот на это чудо, приплывшее к ним из Крыма и по разным поводам устраивающее майдан. Одинокий, да, вроде пикета, но очень громкий и сам по себе символизирующий некие перемены в замороченной стране, где дошло до того, что даже единоросы бунтуют.

Илья Мильштейн, graniru.org