Руки прочь от профсоюза РЭП!
- Николай Статкевич
- 27.07.2018, 14:05
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«Делом профсоюзов» Лукашенко пытается отвлечь внимание от социальной ситуации в стране.
Социальная ситуация в Беларуси становится все более напряженной. Снижаются реальные зарплаты, повышается пенсионный возраст, принимаются законодательные акты, поощряющие принудительный труд.
Вместо того, чтобы защищать права трудящихся и повышать их жизненный уровень, режим Лукашенко продолжает репрессии в отношении независимых профсоюзов. На этот раз под ударом оказался Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).
Против лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика было сфабриковано уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы. Так режим Лукашенко наказывает тех, кто в течение многих лет помогал трудящимся нашей страны.
3 июля 2018 года силовики Лукашенко брутально разогнали мирную акцию в поддержку профсоюза РЭП.
Мы выражаем солидарность с профсоюзом РЭП и требуем прекращения репрессий против независимых профсоюзов. Мы призываем сограждан 30 июля в 11:30 поддержать профсоюз РЭП в Ленинском суде Минска (улица Семашко, 33)
Профсоюз РЭП помогал нам – теперь наша очередь поддержать его.
Николай Статкевич, «Фейсбук»