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Руки прочь от профсоюза РЭП!

  • Николай Статкевич
  • 27.07.2018, 14:05
  • 1,217
Николай Статкевич
Фото: «Еврорадио»

«Делом профсоюзов» Лукашенко пытается отвлечь внимание от социальной ситуации в стране.

Социальная ситуация в Беларуси становится все более напряженной. Снижаются реальные зарплаты, повышается пенсионный возраст, принимаются законодательные акты, поощряющие принудительный труд.

Вместо того, чтобы защищать права трудящихся и повышать их жизненный уровень, режим Лукашенко продолжает репрессии в отношении независимых профсоюзов. На этот раз под ударом оказался Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

Против лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика было сфабриковано уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы. Так режим Лукашенко наказывает тех, кто в течение многих лет помогал трудящимся нашей страны.

3 июля 2018 года силовики Лукашенко брутально разогнали мирную акцию в поддержку профсоюза РЭП.

Мы выражаем солидарность с профсоюзом РЭП и требуем прекращения репрессий против независимых профсоюзов. Мы призываем сограждан 30 июля в 11:30 поддержать профсоюз РЭП в Ленинском суде Минска (улица Семашко, 33)

Профсоюз РЭП помогал нам – теперь наша очередь поддержать его.

Николай Статкевич, «Фейсбук»


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