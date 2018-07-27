«Даже не знал, что могут так «кинуть» 13 27.07.2018, 14:23

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Чем могут закончится для белорусов заработки в России.

Бобруйчан, оставшихся без работы, редко устраивают зарплаты, которые предлагает центр занятости: на 23 июля они были в диапазоне 350 рублей ($175), пишет «Вечерний Бобруйск». Поэтому многие едут на заработки в Россию. Это не всегда заканчивается хорошо.

В УВД Бобруйского горисполкома с начала года поступило 148 материалов, касающихся безвестной пропажи людей. Возбуждено 19 розыскных дел. Из этих 19 человек 12 пропали в Российской Федерации. В прошлом году в Бобруйске пропал 171 человек, в 2016-м – 179. Примерно четверть из этих людей – те, кто уехал работать в Россию.

Вероятно, что именно эту страну белорусы выбирают, поскольку для поездки не нужна виза. По запросу «работа в РФ для белорусов» поисковик выдает множество результатов. Предлагаются варианты как для узких специалистов, так и для неквалифицированных рабочих.

Журналисты выяснили, чем может закончиться такое трудоустройство.

Нашли в подвале

Бобруйчанка Марина рассказала историю своего двоюродного брата.

Сергею было около 40 лет, когда он решил поехать на заработки в Санкт-Петербург около 10 лет назад. Работать мужчине предстояло на стройке. Женщина не помнит всех дат в подробностях, вспоминает только, что уехал работать Сергей в начале весны, был на связи примерно три месяца – проблем с работой не было. А потом он пропал. Родственники подали заявление в милицию, «подняли» все связи среди знакомых в России, но мужчину все не могли найти.

Тревожный звонок поступил в семью под Новый год. Оказалось, что Сергея нашли. Убитым, в подвале жилого дома. Отцу Сергея пришлось ехать в Санкт-Петербург для того, чтобы забрать тело сына. У мужчины остались жена и сын.

Работа за «спасибо»

Не все истории заканчиваются так трагично, но риск отработать оговоренный срок бесплатно остается.

Так, Василий увидел объявление на остановке в Бобруйске. Там говорилось, что на объект в России требуются разнорабочие. Расклеивали объявления «работодатели» из Жлобина. Предлагали ехать в Петрозаводск (столица республики Карелия). Мужчине обещали заработную плату 1000 долларов США (около 2000 рублей по курсу Нацбанка РБ) за месяц. Жилье, питание и проезд работодатель обещал оплатить.

Никаких бумаг Василий не подписывал, документов, подтверждающих регистрацию предприятия, он не видел. Сам он рассказал об этом так:

– Я в тот момент совсем недавно вернулся из США, где жил много лет. Как устраиваются на работу в Беларуси, я просто не знал. Честно говоря, даже в голову не приходило, что могут так «кинуть».

История Василия закончилась предсказуемо и прозаично: отработав 31 день без выходных (рабочий день мог длиться в среднем по 10-12 часов), он так и не получил зарплату. Сначала наниматель говорил, что заказчик работ еще не перевел деньги, потом обвинял Василия в воровстве продуктов у бригады.

– У меня с собой не было денег даже на обратную дорогу. Повезло, что с другого объекта домой возвращались знакомые. С ними Руслан (так звали работодателя) рассчитался, но не до конца, а они не стали ждать. Они и подвезли меня до Старых Дорог, – добавил Василий.

Странные схемы

Другой бобруйчанин, Сергей, успешно работает в России, приезжая туда на несколько недель. Сам он уверен, что в Беларуси такую зарплату не найдет. На работу его позвали знакомые, трудовые отношения также никак не оформлены. Видимо, так выгоднее работодателю.

Правда, есть и свои нюансы: Сергею по окончанию работы выплачивают только часть зарплаты. Оставшиеся деньги работодатель обычно отдает только после того, как работник приступит к выполнению своих обязанностей на новом объекте.

Сергей рассказал, что понимает все риски такого трудоустройства, но у него есть жена и сын, которые зависят от его дохода, поэтому он готов идти на это.

Получить информацию о наличии у фирмы лицензии на трудоустройство граждан за границей можно по телефону 8 (017) 218-52-64, а также на сайте МВД Беларуси.