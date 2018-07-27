Шпилевский: Савицкий гениально решил пенальти, у него инстинкт 27.07.2018, 14:10

Алексей Шпилевский

Тренер брестского «Динамо» разделил игру против «Атромитоса» на «до» и «после».

Главный тренер брестского "Динамо" Алексей Шпилевский оценил первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Атромитоса" (4:3).

"Думаю, если смотреть всю игру, до 70-й минуты мы провели наш лучший матч в сезоне, поэтому остался очень доволен. Первый нас немножко подвел психологически. Поэтому остался осадок. Но ничего страшного. Думаю, наоборот, это тот результат, который требует от ребят еще больше себя проявить и повысить концентрацию в ответном матче. Поэтому будем работать над ошибками и готовиться к ответному матчу.

Савицкий гениально решил этот пенальти. Это Пашино мастерство, его индивидуальный класс. У него есть футбольный инстинкт. Своей игрой он показал, что важен не только для нас, но и для сборной Беларуси. Если будет работать в таком режиме и дальше, думаю, будет радовать не только нас, а и сборную", — приводит слова Шпилевского пресс-служба клуба.

19 июля пресс-секретарь "Динамо" Ольга Хижинкова сообщила, что Савицкий выставлен на трансфер. Вчера полузащитник оформил хет-трик в матче против "Атромитоса".