закрыть
27 июля 2018, пятница, 17:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Эквадора пообещал выселить Ассанжа из посольства

  • 27.07.2018, 14:31
  • 1,108
Ленин Морено

Oснователь WikiLeaks может быть выдан британским властям.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен в конце концов покинуть территорию посольства страны в Лондоне, где скрывается с 2012 года, сообщает Reuters. Цитаты из речи президента приводит также «Интерфакс».

«Эта ситуация [пребывание Ассанжа в посольстве] не может продолжаться вечно. В конечном итоге он должен будет выйти», — сообщил Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде. По его словам, Эквадор также рассчитывает получить гарантии, что жизнь Ассанжа будет в безопасности.

Президент также сообщил, что «никогда не был согласен со вмешательством в частную переписку людей» и деятельностью, которую ведет Ассанж (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее Морено неоднократно говорил, что унаследовал проблему Ассанжа от своих предшественников, и называл его камешком в ботинке.

После визита в Мадрид президент Эквадора направится в Лондон с первым официальным визитом.

Ранее газета The Times сообщила, что Морено ведет переговоры с Лондоном о судьбе Ассанжа, которые начались еще за несколько недель до его приезда.

Ассанж попросил политического убежища у Эквадора в 2012 году, так как опасался экстрадиции в США, где в отношении него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks.

Покинуть здание посольства в Лондоне и уехать в Эквадор Ассанж не может: в Британии действует ордер на его арест, выданный из-за неявки на заседание лондонского суда, который должен был рассматривать вопрос о причастности Ассанжа к совершению сексуальных преступлений на территории Швеции в 2010 году.

Шведская прокуратура прекратила дело о сексуальном домогательстве в мае прошлого года, однако угроза ареста в Лондоне сохраняется: в феврале британский суд подтвердил, что ордер еще действует.

Ранее о том, что Ассанжу необходимо покинуть посольство Эквадора в Лондоне, неоднократно заявляли представители МИДа республики: «В принципе, убежище [Ассанжа] не вечное. Нельзя думать, что оно будет действовать годами», — говорил ранее министр иностранных дел Хосе Валенсия.

Газета The Guardian писала, что Эквадор потратил на охрану и проживание Ассанжа более $5 млн. Вскоре после этой публикации была снята дополнительная охрана, приставленная к нему.

Издание The Intercept сообщало со ссылкой на источники в эквадорском МИДе, что Ассанж может быть выдан британским властям.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич