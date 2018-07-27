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Какую одежду лучше взять с собой в отпуск

  • 27.07.2018, 14:50

Полезные советы по выбору одежды для отдыха.

Кто из нас не собирал чемодан для отпуска? Девушки, как правило начинают собираться в путешествие задолго до назначенного дня. Сколько всего хочется взять, но когда наступает день отъезда, то не всегда получается вместить все в сумку, пишет эксперт по модным трендам Ольга Коломоец для fakty.ictv.ua.

Предлагаю свой must have набор одежды для отдыха. Давайте разберемся, что взять с собой, а что лучше оставить дома в шкафу.

Чтобы вам всегда было что носить, а лишние вещи не занимали место, первым делом составьте список вещей, без которых вы не сможете жить.

Помните, вещи для путешествий должны быть практичными, сшитыми из тканей, которые не мнутся, удобные и сочетаются между собой. Не берите две пары одинаковых вещей, например, две юбки или два платья. Иначе, вы просто не успеете все поносить.

Что точно вам пригодится – это шорты средней длины. Сейчас на пике популярности шорты в полоску. На отдыхе их можно одеть и на экскурсию, и сходить на пляж.

Обязательно обращайте внимание на то, в чем вам будет удобно.

На отдыхе вы должны расслабиться и не думать о том, что вам жмет или что у вас не так висит. Берите только комфортную одежду.

Юбка – без нее никак не обойтись. Кому-то больше нравится легкий силуэт, кому-то более спортивный вариант, тут уже все зависит от того, как вы себя чувствуете в ней.

Если вы в обычной жизни не носите юбки, то не стоит ее брать с собой. На отдыхе вы точно не передумаете и не захотите ее одеть. Возьмите лучше любимое платье или брюки.

Что же касается сарафанов и платьев, то некоторые без них не могут жить, а кому-то джинсы – лучшая одежда. Но если вы любите платья, то дизайнеры рекомендуют брать с собой легкие и немнущиеся летние сарафаны комфортной длины.

В сарафане можно вечером посидеть в ресторане, посмотреть на местные достопримечательности. Сейчас актуальны сарафаны-футляры с геометрическими рисунками.

Светлая хлопковая рубашка или блузка – эти вещи вам пригодятся, если ваши плечи и руки будут болеть от солнечных ожогов. Важно выбрать правильные цвета, которые бы не привлекали солнце.

Хороший вариант – белая блузка з крылышком, она хорошо закрывает плечо, фасон выглядит очень стильно и аккуратно.

Легкой ветровкой или пиджаком стоит дополнить свой отпускной гардероб на случай непогоды.

Берите такую ветровку, которая подойдет даже под платье. Вы не сможете наперед предугадать прогноз, поэтому она должна у вас всегда быть с собой на экстренный случай.

Когда выбираете пиджак или ветровку обращайте внимание на цвет. Он должен быть универсальным, чтобы все подходило под ваш гардероб.

Кроме одежды, не забудьте купальник, головной убор и самые необходимые для женщины вещи: косметичку, маникюрный набор, пляжное полотенце, темные очки, средства личной гигиены и обязательно – защитные крема.

Идеального гардероба, который бы подошел каждой девушке, не существует. Все индивидуально, поэтому прислушивайтесь к этим рекомендациям, и у вас точно останется много свободного места в дорожной сумке.


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