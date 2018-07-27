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Черногория будет давать гражданство в обмен на инвестиции

  • 27.07.2018, 14:47
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Объявлены условия для первых двух тысяч соискателей черногорского паспорта.

Черногория, самый новый член НАТО, хочет укрепить свою экономику, предлагая двум тысячам человек инвестировать не менее 250 тыс. евро в обмен на черногорский паспорт.

Об этом сообщает Bloomberg (перевод – eurointegration.com.ua).

Страну с населением в 620 тыс. человек недавно раскритиковал президент США Дональд Трамп, назвав ее "агрессивной" и потенциальным источником геополитической напряженности.

Программа гражданства призвана усилить экономику бывшей югославской республики, объем которой составляет $4,8 млрд, путем привлечения инвестиций, сообщило правительство Черногории в своем заявлении в четверг.

Программа стартует в октябре. Страна, которая также стремится стать членом ЕС, предложит частным лицам инвестировать от 250 тыс. до 400 тыс. евро в один из проектов правительства и заплатить комиссию в размере 100 тыс. евро за заявку.

В некоторых государствах ЕС уже действуют аналогичные программы.


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