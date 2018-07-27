Дом Короткевича в Орше готовы купить местные активисты 2 27.07.2018, 15:10

Фото: tut.by

Деньги предлагают собрать толокой.

Выставленный на продажу дом в Орше, в котором жил белорусский литератор Владимир Короткевич, готовы купить местные демократические активисты, пишет tut.by.

Они вели об этом переговоры с хозяйкой недвижимости — родственницей писателя, которая живет в Одессе. Владелица не против этого предложения, но окончательное решение она пока не приняла.

Деньги на покупку дома планируют собирать на краудфандинговой площадке. Об этом сообщил председатель зарегистрированного Оршанского молодежного общественного объединения «Звяз» Игорь Казмерчак.

— Дом Короткевича готово купить объединение «Звяз». Мы планируем создать там публичную площадку для проведения общественных и культурных мероприятий: концертов, презентаций, выставок, в том числе и мероприятий в честь Владимира Короткевича, — говорит Игорь Казмерчак. — Предварительные переговоры с владелицей дома — Ириной, уже провели. И она не против, если дом станет культурной площадкой. Ей такой вариант, конечно, нравится больше, чем если дом купит какой-то человек, а потом пустит его под снос.

Однако вопрос упирается в финансы: у организации «Звяз» нет денег, чтобы сразу выплатить всю требуемую сумму — а это 17 тысяч долларов.

— Поэтому буквально на днях мы планируем запустить благотворительный сбор средств через краудфандинговую платформу «Толока». Я надеюсь, мы соберем деньги, вопрос только, за какой срок. Хозяйка дома хочет получить их до сентября. В случае, если не соберем средства до сентября — в это время владелица хочет оформить все документы, «Звяз» планирует отдать ей собранный аванс, а потом готов взять дом в аренду. И шефствовать над ним — ухаживать, пока не сможем выкупить полностью.

Тем не менее хозяйка дома может и отказать «Звязу» — в случае, если появится покупатель, который выдвинет более выгодное для нее предложение.

Напомним, за дом в центре города, расположенный на улице Короткевича, просят 33 832 рубля с торгом (17 тысяч долларов). Общая площадь деревянного дома 44,5 метра (31,4 — жилая площадь, 13,09 — кухня). Площадь участка — 13 соток, газ и вода по улице, отопление печное.

Последние три года дом стоял без хозяина. До 2015 года в доме жил Юрий Барабаш — муж Раисы Валерьевны, племянницы писателя. Все годы он следил за домом и участком — содержал в образцовом порядке, с радостью открывал двери гостям, туристам — экскурсоводы даже разработали специальный маршрут, включающий посещение музея и дома писателя.

После смерти Юрия Барабаша в право наследования вступила дочь Юрия Барабаша, которая живет в Одессе. Первоначально она сдавала дом в аренду, а теперь решилась на его продажу.

Дом № 10 на улице Короткевича (ранее улица Космонавтов) появился на этом месте в 1945 году. Родители классика купили его в деревне и перевезли в город. Семья сразу в нем обосновалась, ремонт делали постепенно — говорят, Владимир Семенович принимал в этом активное участие.

Будущий писатель жил в нем в школьные годы и во время работы в оршанской школе, приезжал в гости, уже будучи киевским студентом, а затем жителем Минска. В этом доме Владимир Семенович написал первый вариант знаменитой повести «Дзікае паляванне караля Стаха». Также Короткевич жил здесь около полугода незадолго до своей смерти.

Родительский дом писателя не входит в государственный список охраняемых историко-культурных ценностей.