СМИ: Назревает конфликт Путина с военными и силовиками 11 27.07.2018, 15:02

4,612

Повышение пенсионного возраста может ударить по главной «опоре трона».

Пенсионная реформа в России может коснуться не только гражданского населения, но и военных, и сотрудников силовых структур. Об этом говорят сами военнослужащие, не исключают такой возможности и в Госдуме, и в Общественной палате России. По мнению эксперта, изменения пенсионной системы для этих категорий населения — вполне логичный ход власти, но при этом очень опасный. Сами же военные уверены, что любые изменения в пенсионной системе неминуемо приведут к серьезным волнениям среди офицеров, а также негативно отразятся на качестве работы в ведомствах, пишет znak.com.

«Вопрос может быть поднят в 2019 году»

Во время первого чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста депутат от партии «Справедливая Россия» Николай Рыжак поинтересовался у министра труда Максима Топилина, есть ли у правительства планы по повышению возраста выхода на пенсию для военных и изменению сроков выслуги лет. Топилин ответил, что «в данном законопроекте таких предложений не содержится», многозначительно сделав ударение на слове «данном».

В разговоре с журналистом Znak.com член комитета по безопасности Госдумы, депутат от партии КПРФ Николай Езерский сообщил, что хотя «в настоящем законопроекте вопрос о военных и работниках других спецслужб не стоит», но «по некоторой информации, этот вопрос может быть поднят в 2019 году».

Слухи о том, что минимальный стаж для выхода на пенсию у военных будет увеличен (сейчас он составляет 20 лет. — Прим. Znak) в последнее время стали распространяться и среди самих военнослужащих. Действующий сотрудник одной из силовых структур России рассказал Znak.com, что помимо увеличения самого стажа, позволяющего уйти на пенсию, может измениться и система ее начисления.

«Среди коллег обсуждается, что после того, как силовик решил уйти на заслуженный отдых, он не будет получать пенсию как раньше, ему будет выдаваться денежное пособие, рассчитанное на два следующих года жизни, чтобы он успел найти себе работу на гражданке. И только по достижении общепринятого возраста выхода на пенсию (65 лет для мужчин и 63 года для женщин, согласно новой пенсионной реформе. — Прим. Znak) силовик начнет ее получать», — говорит силовик. По его мнению, «если правительство начнет применять пенсионную систему для военных, то все офицеры, кто может уйти по старым правилам, сделают это одномоментно».

«Мало кто верит, что какие-то изменения делаются во благо людей, везде видится очередной обман, — рассказывает источник. — Если значительная часть офицеров решит, что хочет получать пенсию по старым, очень комфортным для них правилам, то силовые структуры, откуда они уйдут, не смогут нормально функционировать». Он напоминает, что социальное напряжение среди силовиков очень опасно: у этих людей в руках оружие.

«Сокращений привилегий — хороший, но рискованный ход»

В том, что увеличивать обязательный стаж для выхода на пенсию военных и силовиков нельзя, уверена и полковник в отставке Нина Алексеева, которая проработала в милиции (а затем в полиции) без малого 30 лет. «Сотрудники правоохранительных органов и так работают на износ, они живут на работе. Заставить их работать еще большее количество времени — это значит снизить автоматически качество выполняемой работы. Хотелось бы верить, что власть своих защитников в обиду не даст, потому что в органах уже давно наблюдается недобор квалифицированных и компетентных кадров, а любые изменения пенсионной системы еще больше отобьют желание служить», — пояснила Алексеева.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС, политолог Екатерина Шульман уверена, что правительство России в ближайшее время вряд ли решится на какие-либо изменения в пенсионной системе для военных и сотрудников правоохранительных органов. «Очень трудно сказать, насколько вообще осуществимы какие-либо изменения в системе начисления пенсий военным и силовикам, потому что это та самая категория граждан страны, чье недовольство власти вообще не нужно. Реакция на увеличение возраста выхода на пенсию не нравится рядовым гражданам, а если реформа не понравится еще военным и силовикам, то может сложиться такая общественная коалиция, которая вполне себе может угрожать стабильности политической системы», — говорит Шульман.

В то же время политолог считает, что «оставлять все так, как есть, тоже вряд ли разумно». «Если учесть, что какой-нибудь сотрудник ФСБ может выходить на пенсию в 35 лет, а от всего остального населения требуется работать до 63 и 65 лет, власти будет трудно объяснить эти чудовищные, ни с чем не сопоставимые льготы. Сокращение этих привилегий — это хороший ход, но при этом очень рискованный, потому что раздражать их (силовиков) хотелось бы меньше всего», — считает Шульман.

«Военные в России очень терпеливые»

Генерал-майор юстиции, экс-сотрудник Главного управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе, участник боевых действий в Чечне, член Общественной палаты Всеволод Чернов в разговоре с журналистом Znak.com не исключил, что пенсионная реформа рано или поздно коснется военных и силовиков, однако отметил, что «вряд ли эти изменения могут быть негативными». «Военных надо не просто уважать, их надо лелеять и полностью обеспечивать, потому что только тогда народ сможет рассчитывать на безопасность. [Военные и силовики] это спецсубъекты, поэтому с ними надо быть осторожными», — говорит Чернов.

При этом генерал-майор отметил, что в том случае, если пенсионная реформа коснется военных, то бунты и волнения вряд ли возможны, потому что «военные в России — люди очень терпеливые».