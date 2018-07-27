Геростраты наших дней 2 27.07.2018, 15:21

1,756

Фото: Antonis Nikolopoulos/AP

Кто и зачем поджигает Грецию.

За пожарами в Аттике, которые унесли десятки жизней, следил весь мир. Жители деревни Мати на берегу моря просто не успели сбежать от огня и угарного газа. Даже для греков это чересчур, хоть для них ежегодные летние пожары около столицы и на островах давно стали, к сожалению, привычным делом. Старые слухи, что это поджоги, теперь могут получить и официальное подтверждения. Диджитал-директор RTVI и специалист по Греции Илья Клишин объясняет, почему это явление глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд:

«В сентябре прошлого года мы с женой приехали на остров Спецес. Это всего два часа на скоростном корабле от Афин. На остров не очень часто приезжают туристы, это скорее место «для своих», прежде всего, для столичных богачей. Афиняне из высшего класса приезжают туда или в свои летние виллы, или в яхт-клуб.

Нас же привел туда роман Джона Фаулза «Волхв». Фаулз преподавал в местной школе английский в пятидесятых годах прошлого века и потом описал именно этот остров в своей культовой книге. Путеводитель подсказывал, что сам роскошный дом «волхва» реально существует до сих пор на тыльной стороне Спецеса (остров в периметре двадцать с небольшим километров), и мы отправились на его поиски.

Тыльная сторона острова оказалась выжженным лесом: километры и километры обугленных стволов деревьев, земли, усыпанной золой, а еще невыветривающийся запах гари. Выглядит это довольно зловеще, потому что пожар уничтожил вообще все признаки жизни. Не было даже ни травинки.

Виллу мы, кстати, нашли. Она стояла поодаль, на холме, и пламя ее не тронуло. В жизни она оказалась не такой впечатляющей, правда, как в книге.

На следующий день я говорил с владельцем нашего отеля, коренным пожилым островитянином, который учился еще в той школе, где преподавал Фаулз, всего через несколько лет. Он достаточно прозрачно дал понять, что сгоревшая тыльная часть острова была природоохранной зоной и там десятилетиями не давали строить недвижимость, прежде всего элитную, а также отели. После пожара, добавил он, через год-другой этот вопрос наверняка поднимут в муниципалитете острова.

Если почитать колонки в греческих газетах («Катимерини», «Та Неа», «Вима» и др.), то подобных намеков, а иногда и прямых обвинений полно. В ежегодных пожарах вокруг Афин и на ближайших островах подозревают в первую очередь девелоперов.

Здесь необходимо пояснение. В Греции несколько иная структура недвижимости, чем, скажем, в США или России. Центр Афин за исключением достопримечательностей, нескольких дорогих отелей, баров и ресторанов скорее не пригоден для жизни богатого класса. Он довольно грязный, шумный, а кое-где можно попасть в опасные гетто мигрантов или анархистов, которые вообще не контролируются полицией. Афиняне от среднего класса и выше предпочитают селиться за городом или на ближайших островах. Например, на том же Спецесе.

Сейчас активно застраиваются территории к северу от Афин. Там, к примеру, в компактной элитной деревне живет российский посол и значительная часть дипломатов. К северу же от города, в 22 километрах, находилась бывшая королевская резиденция Татой, в лесах и горах, сейчас она, кстати, открыта для бесплатного посещения, но туристы редко туда добираются.

Все прочие же направления давно заняты: и на запад, и на восток от Афин (где, собственно, сейчас и произошли пожары), и тем более на юг в сторону порта Пирей и вокруг, где давно яблоку негде упасть.

И в значительной степени эти территории заняты самостроем. И на побережьях, и особенно в лесах люди в последние двадцать лет просто занимали свободные участки и строили дома-конструкторы. Это стало настолько массовым явлением, что власти просто не успевали бороться с этим. В 2016 году парламент Греции принял закон об амнистии таких самостроев. Им предложили легализоваться за очень небольшие деньги.

Понятно, что это не очень устроило их богатых соседей, легально купивших свои виллы за круглые суммы. Как пишет корреспондент газеты New York Times Джейсон Хоровиц с места нынешних пожаров в деревне Мати, выжившие местные жители подозревают в первую очередь этих богачей, которые давно хотели проредить округу, раз власть смирилась с этим хаосом.

Помимо девелоперов и богачей, недовольных соседями-самостройщиками, есть еще и третья категория поджигателей — это пастухи, которым нужны пастбища для выпаса овец. К сожалению, как и тысячи лет назад, им зачастую проще сжечь «как бы ничей» лес, чем искать новые пастбища.

Ну и напоследок немного статистики от группы «Атлас», греческих ученых и географов.

С 1991 по 2004 гг. в регионе Аттика (Афины и окрестности) сгорело больше четверти всех лесов. При этом 65% пожаров начинались по «неизвестной причине»: скорее всего, это были поджоги. Лишь 2,6% пожаров произошли по естественным причинам».