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Фотофакт: Художник из Минска заканчивает мурал в Вайоминге

  • 27.07.2018, 15:28
Фрагмент мурала в Грин-Ривер
Фото: rocketminer.com

Работы белоруса украшают стены зданий во многих городах мира.

Об этом сообщает местное издание Rock Springs Daily Rocket-Miner (перевод — belmir.by).

Члены городского совета на недавнем собрании похвалили мастерство художника, который смог отразить в своей работе все характерные атрибуты города.

На картине изображены дикие лошади, мчащиеся наперегонки с локомотивом на фоне скалистого рельефа. Органично вписана карта русла реки, на которой находится Грин-Ривер.

«Что поражает больше всего – так это то, что он сделал весь этот мурал при помощи баллончика», – поделился впечатлением член совета Тед Барни.

Key Detail родился и вырос в Минске, а сейчас живет в Нью-Йорке. Он работает в разных жанрах, но больше всего известен большими уличными полотнами.

Его работы украшают стены зданий во многих городах мира.


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