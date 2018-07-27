Центробанк России готовится к нехватке валюты 5 27.07.2018, 15:51

1,329

Новый кризис в банковском секторе и на валютном рынке может спровоцировать закон о санкциях, предложенный сенаторами США.

Рекордная распродажа гособлигаций США российским Центробанком может быть связана с подготовкой к ухудшению условий на российском валютном рынке. Как пишет finanz.ru, об этом сообщает в обзоре "ВТБ Капитал".

За апрель и май Банк России вывел из американских госбумаг 79,2 млрд долларов и большую часть этих средств оставил в виде наличной валюты, которую разместил на депозитах в иностранных центральных и коммерческих банках (25,2 и 21,6 млрд долларов соответственно).

Создавая запасы наличности, ЦБ, возможно, готовится к необходимости поддерживать рубль, считает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

По мере того как ФРС США ужесточает монетарную политику, поднимая ставки и сокращая баланс, капитал уходит с развивающихся рынков в Штаты, что оказывает поддержку доллару. "Основная угроза для финансовых рынков состоит в том, что тенденция к укреплению доллара может выйти из-под контроля", - объясняет Маккинон.

В первую очередь страдают страны со слабым платежным балансом и высоким уровнем долларового долга: так, Аргентина в мае запросила помощь МВФ на 50 млрд долларов, а Турция пережила девальвацию лиры до нового рекордного минимума.

Хотя Россия выигрывает от высоких цен на нефть, а уровень внешнего долга не так велик относительно ВВП, она также "оказывается в зоне риска", считает Маккинон.

Обналичивание вложений в американские бумаги "могло быть сделано с целью формирования дополнительных валютных резервов для проведения валютных интервенций, что, возможно, объясняет относительную устойчивость рубля", добавляет он.

Банковская система уже испытывает дефицит валютной ликвидности: на 1 июля имеющейся у банков наличной валюты было недостаточно, чтобы расплатиться со всеми клиентами, имеющими расчетные счета, подсчитал Райффайзенбанк.

По его оценке, "дыра" в валютном балансе составила 2,6 млрд долларов - настолько обязательства банков перед клиентами превышали доступные им средства на депозитах и корсчетах за рубежом.

Помимо наличной валюты у банков есть 51 млрд долларов, вложенных в еврооблигации и портфель малоликвидных корпоративных бондов. Но вывести значительную сумму из этих бумаг за короткий срок малореально: продажа продавит цену и придется нести потери на обесценении.

Новый кризис в банковском секторе и на валютном рынке может спровоцировать закон о санкциях, который предложили сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Закон дает возможность заморозить активы и корсчета российских госбанков и энергокомпаний и запретить инвестировать в российский госдолг. Причем решение будет принимать не администрация Дональда Трампа, а глава национальной разведки США, если сочтет, что Россия снова вмешивается в выборы.

Если это будет сделано, "операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными", предупреждает Осадчий, а долларовые вклады "практически неизбежно будут заморожены" или принудительно конвертированы в рубли (возможно, по заниженному курсу).

Если к санкциям присоединится и Евросоюз, "аналогичная судьба будет ждать и вклады в евро", добавляет Осадчий.