Какие документы нужны для поездки за границу с ребенком 27.07.2018, 16:02

Если ребенок едет на отдых без родителей, то с собой у него должно быть их письменное согласие на выезд.

Примерно у 400 несовершеннолетних белорусов с начала лета были проблемы при пересечении границы, и более половины из них из-за этого перенесли отдых или отменили его вовсе,пишет tio.by.

Как избежать неприятных ситуаций на границе и какие документы необходимы, если вы отправляетесь за рубеж с детьми?

Отвечает начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета Беларуси Олег Ляшук.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ ВЫЕЗЖАЕТ ЗА ГРАНИЦУ С РОДИТЕЛЯМИ?

Законом установлено, что несовершеннолетние граждане Беларуси могут выезжать из страны по своим действительным документам. "Свидетельства о рождении ребенка недостаточно, обязательно необходим паспорт, даже новорожденному. Маме или папе же нужно проверить все документы, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Необходимо удостовериться, что паспорт не просрочен и имеется подпись владельца - за исключением случаев выдачи паспорта гражданину, не достигшему 14 лет. Должна присутствовать скрепленная печатью подпись должностного лица государственного органа, выдавшего паспорт. Фотография должна соответствовать возрасту, и в паспорте родителя должна быть запись о ребенке", - рассказал Олег Ляшук.

Если в паспорте нет записи о ребенке и времени до путешествия совсем мало, то документом, который подтвердит статус законного представителя, может послужить оригинал свидетельства о рождении. "Стоит отметить, что при выезде ребенка из Беларуси в сопровождении одного из родителей, нотариального согласия от второго не требуется. Исключение составляют случаи ограничения судом выезда несовершеннолетнего без согласия второго законного представителя", - подчеркнул Олег Ляшук.

Матерям, которые воспитывают своего ребенка одни, необходимо получить справку в ЗАГСе. Ее точное название - "справка органа ЗАГСа, содержащая сведения из записи акта о рождении", если запись о родителях ребенка произведена в соответствии со ст. 55 Кодекса о браке и семье. В случае выезда за границу ребенка, которого воспитывает мать-одиночка, в самостоятельном порядке или в сопровождении других лиц, то при пересечении границы нужно иметь указанную справку, а также нотариальное согласие от матери.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ВЫЕЗЖАЕТ С БАБУШКОЙ ИЛИ ДРУГИМИ РОДСТВЕННИКАМИ

Если ребенок едет на отдых без родителей, то с собой у него должно быть письменное согласие на выезд от обоих его законных представителей. Документ удостоверяется нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим на это право.

"Если для оздоровления за границу выезжает группа детей, то необходимо предъявить сотруднику органа пограничной службы их список, заверенный организацией, которая имеет право на деятельность по оздоровлению детей за рубежом, с разрешением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Лукашенко. Немного иной порядок, когда группа детей направляется за границу для санаторно-курортного лечения с территории зоны отселения, зоны с правом на отселение и зоны проживания с периодическим радиационным контролем. В таком случае предъявляется список детей и сопровождающих их лиц, утвержденный руководителем учреждения образования или управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа", - пояснил представитель Госпогранкомитета.

Перечень документов подробно описан в ст. 14 закона о порядке выезда и въезда в Беларусь граждан страны. Файл доступен в формате pdf. Для получения медицинской помощи за рубежом сотруднику органа пограничной службы при выезде необходимо предъявить решение комиссии по направлению граждан Беларуси за пределы страны для получения медпомощи при Министерстве здравоохранения.

О ВЫЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Около 10% несовершеннолетних, которые с начала лета столкнулись с проблемами при пересечении границы - это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

"Напоминаю, что в случае выезда таких детей на учебу за границу сроком более 30 календарных дней должно быть представлено решение местного исполнительного и распорядительного органа о направлении несовершеннолетнего на учебу за пределы Беларуси. В случае же выезда из страны для оздоровления, санаторно-курортного лечения или получения медицинской помощи ребенку нужно иметь один из документов, указанных в ст. 14 закона о порядке выезда и въезда в Беларусь", - отметил Олег Ляшук.

Если дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, едут за рубеж по другим основаниям, необходимо предъявить копию приказа управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении выезда из Беларуси несовершеннолетнего на определенный срок.

Необходимую информацию можно найти на портале Госпогранкомитета Беларуси - gpk.gov.by - в разделах "Пересечение границы с детьми" и "Правила пересечения границы".

Наиболее типичные случаи рассмотрены в рубрике "Вопросы и ответы". Если найти интересующую информацию не удалось, то можно отправить вопрос на электронную почту faq@gpk.gov.by.

Информация о правилах пересечения границы размещается и в официальных аккаунтах Госпогранкомитета в социальных сетях ВКонтакте, Twitter, Facebook.

"В соцсетях сотрудники также отвечают на присланные вопросы. Если все же остались вопросы или сомнения, можно позвонить в дежурную службу территориальных органов пограничной службы, телефоны которых указаны на портале Госпогранкомитета в соответствующих рубриках. Поскольку ситуация и цели поездки бывают разные, то подстраховаться не помешает. Вариантов достаточно. Мы стараемся проводить разъяснительную работу, используя все возможные информационные средства", - заключил Олег Ляшук.