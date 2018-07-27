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«Yandex.Taxi» в Литве: угроза безопасности для страны?

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  • 27.07.2018, 16:13
Арвидас Анушаускас
Фото: DELFI

За российской компанией тянется след сотрудничества с ФСБ.

В Литве начала свою деятельность российская компания «Yandex.Taxi». Компании из России, за которой тянется след сотрудничества с ФСБ, рады не все.

Чем может обернуться приход россиян для литовских граждан, сайту Charter97.org прокомментировал Арвидас Анушаускас, член Сейма и парламентского комитета Литвы по безопасности.

- Как вы оцениваете появление российской компании «Yandex.Taxi» в Литве?

- Не думаю, что мы имеем дело только с чистым бизнесом. Нужно знать, что в России начиная с первого июля нынешнего года действует закон, согласно которому компании, оказывающие, например, услуги в области связи, интернета обязаны собирать и хранить в течении долгого периода времени информацию о любом действии своих клиентов в виртуальном пространстве.

Думаю, что подобный закон, который решительно противоречит правовым нормам Европейского Союза, практически сразу должен был бы обратить внимание соответствующих служб нашей страны. Тем более, «Yandex» - одна из таких компаний, которые занимаются самой разнообразной деятельностью, далеко не только таксомоторным бизнесом.

Недоверие, вот что должно было бы стать доминирующей константой в отношении литовских органов в отношении этой компании, а не снисходительность.

- То есть, существует реальная угроза того, что личные данные жителей Литвы тем или иным путем окажутся в опасности?

- Прежде всего хочу сказать, что подобные ситуации, когда личные данные литовских граждан могут начать накапливаться, храниться и использоваться для каких-то неясных целей, вообще не должно было бы быть.

И если с нашей стороны существуют такие подозрения то прежде всего именно «Yandex» должен был бы их развеять, а не кто-то другой. Сейчас «Yandex» демонстративно не обращает внимания на эту проблему, что совершенно очевидно провоцирует еще больше подозрений и сомнений.

Резюмируя, угроза, что кто-то получит доступ к накопленным и хранимыми в «Yandex» данным граждан Литвы, по моему мнению, действительно существует. Из таких данных о человеке узнать можно практически все: от привычек до личных пристрастий. Другой вопрос, в каких целях весь этот массив данных будет использоваться.

Так или иначе, прежде чем войти на наш рынок, компании нужно развеять все подозрения, но они этого не сделали.

- Из нашей с вами беседы создается впечатление, что Литва остается в области интереса российских спецслужб?

- Несомненно. Впрочем, наша страна всегда интересовала и будет интересовать российскую разведку. Почему? Литва на самом деле не только коридор с Запада на Восток и наоборот, но и пограничье Европы, Запада, в котором Россия как только может старается укрепить свое присутствие всеми доступными ей средствами.

Появление компании, о которой мы с вами только что говорили, собственники которой олигархи, связанные с Путиным, по моему мнению, нельзя считать позитивным явлением для Литвы.

- Получается, что компания может действовать словно огромный насос, выкачивающий информацию о жизни граждан Литвы?

- Мне кажется, что нужно уточнить: не сама компания становится орудием в руках секретных служб. Таким оружием, подчеркиваю, может стать, но не обязательно, информация, которую она накапливает и хранит. Давно не секрет, что в России доступом к любой информации граждан, какой бы конфиденциальной она не была, обладают и пользуются российские спецслужбы - например та же ФСБ. Такой доступ за спецслужбами закреплен официально в российских законах. Именно это нужно иметь в виду и соответствующе реагировать: не давать разрешения подобным компаниям беспрепятственно вести свою деятельность у нас в Литве.

- Совсем недавно в Эстонии прогремело расследование, в котором говорится о том, что в стране действует ряд политиков, общественных деятелей, активистов и журналистов, которые являются российскими агентами влияния. Может ли Кремль попытаться при помощи подобных методов влиять на Литву?

- К сожалению - да. Москве удалось добиться того, чтобы в Литве появился определенный слой предпринимателей и бизнесменов, которые пользуются словно бы случайными привилегиями на российском рынке. Ответ на вопрос: что они должны в обмен на эти привилегии - думаю очевидный.


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