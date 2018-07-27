Минчанин, который ездил на работу в Дзержинск на 48 минут в день, выиграл суд 27.07.2018, 16:24

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Он отсудил у работодателя $1263.

Минчанин Владимир в 2016 году ушел в декретный отпуск почти на два года. Когда он захотел вернуться на работу, условия труда сделали невыгодными: «нужно было каждый день приезжать в Дзержинск и сидеть 48 минут на проходной, ничего не делая», пишет tut.by.

Мужчина обратился в суд, где заявленную жалобу на условия труда посчитали обоснованной и постановили выплатить ему компенсацию почти в 2526 рублей.

Напомним, до декрета Владимир работал специалистом по снабжению в Боровлянах и получал почти 700 рублей. За месяц до выхода на работу он отправил письмо нанимателю о том, что хочет вернуться на старую должность «хотя бы на полставки». По его словам, ответа не последовало. Тогда мужчина поехал на старое место работы, где узнал, что фирмы по этому адресу нет уже полтора года.

Тогда Владимир обратился к властям с просьбой помочь разобраться в ситуации. После этого работодатель вышел на связь, но с необычными и заранее невыгодными условиями — «по старой должности с зарплатой в 27 рублей в месяц и работой в городе Дзержинске, месте юридической регистрации». Поэтому мужчина ездил из Минска туда и обратно за свои деньги, чтобы не быть уволенным за прогул. Параллельно он обратился в суд, чтобы добиться справедливости.

Суд рассмотрел обращение Владимира и постановил выплатить ему 2249 рублей за увольнение, компенсацию 126 рублей за неиспользованный отпуск и компенсацию 150 рублей за моральный вред. Трудовую книжку ему также вернули, однако деньги мужчина пока не увидел.

— Он (наниматель. — Прим.) и не собирается ничего выплачивать в добровольном порядке. В понедельник буду писать заявление в службу исполнения наказания, — рассказал Владимир.