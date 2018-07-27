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Яцек Чапутович: Американский контингент в Польше увеличится в ближайшие месяцы

  • 27.07.2018, 16:36
Яцек Чапутович

Глава МИД Польши находится с визитом в Вашингтоне.

Решение об увеличении военного присутствия США в Польше должно быть принято в течение ближайших месяцев. Как передает «Радио Польша», об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Этот вопрос польский министр обсуждал с советником президента США по вопросам безопасности Джоном Болтоном. В частности, Яцек Чапутович заявил: «Мы готовы нести определенные расходы по развитию инфраструктуры для американских войск в Польше».

Яцек Чапутович подчеркнул, что отправка в Польшу дополнительных американских войск не должно осуществляться за счет уменьшения военного присутствия США в Германии. Министр обратил внимание на то, что американские войска в соседней Германии являются важным фактором безопасности как Польши, так и всего Североатлантического альянса.


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