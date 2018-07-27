Самые маленькие дачи Беларуси: как выглядят и почем их продают 27.07.2018, 16:42

Например, за дачный дом под Брестом просят 6,5 тысяч долларов.

В последние годы владельцы дачных участков предпочитают строить коттеджи с удобствами, особенно если садовое товарищество находится близко к городу. На фоне этих солидных домов крошечные дачи, построенные еще в советские времена, смотрятся совсем как кукольные. Tut.by изучил предложения в риелторских базах и выбрал самые маленькие варианты дачных домиков, а также посмотрел, сколько за них просят.

Под Брестом

Этот дачный домик из кирпича имеет площадь 8,5 квадратного метра. Участок — 4,5 сотки. Есть электричество, печное отопление, водоснабжение централизованное и газ не заведены в дом, но есть по улице.

Цена — 6500 долларов в эквиваленте.

СТ «Солнечная поляна»

Дача находится в 15 километрах от Минска в мядельском направлении. Площадь участка — 10 соток, а вот домик совсем крохотный: всего 11 квадратных метров. Дом сборно-щитовой.

Цена — 13 тысяч долларов в эквиваленте.

СТ «Спутник»

Дача расположена в 10 километрах от Минска в могилевском направлении. Площадь участка — 8 соток, дома — 14 квадратных метров. Дом — кирпичный, 1995 года постройки. Газ по улице, водопровод центральный круглогодично, свет, говорится в объявлении.

Дачу продают за 18 тысяч долларов в эквиваленте.

ВГ «Красный Двор»

В военном городке Бреста предлагают дачный участок в пять соток и садовый домик площадью 13,8 квадратного метра. Дом блочный, с оригинальным фасадом. Отопление — печное.

Дачу продают за 22 тысячи долларов в эквиваленте.

Дача возле санатория «Пралеска»

Дача находится в Гродненской области. Площадь участка — 6 соток. Дом блочный, площадью 12 квадратных метров.

Цена — 955 долларов в эквиваленте.

СТ «Улановичи»

Дача расположена в садовом товариществе в северной части Витебска. Площадь участка — 6 соток. Дом деревянный, площадью 12 квадратных метров. Есть баня.

Цена — 2840 долларов в эквиваленте.

СТ «Аккорд-88»

В 60 километрах от Минска в борисовском направлении предлагают садовый домик площадью 17,7 квадратного метра. Дом деревянный, с печным отоплением. Участок — почти 7 соток. Вода — общая скважина, туалет-душ возле домика. Есть хозяйственный блок для хранения инвентаря. В домике разведена электропроводка с подключением к туалету, душу, хозяйственному блоку, говорится в объявлении.

Цена — 7540 долларов в эквиваленте.