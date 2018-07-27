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Андрей Бастунец: Для властей независимые СМИ - кость в горле

  • 27.07.2018, 16:56
Андрей Бастунец
Фото: БАЖ

В этом году давление на независимых журналистов усилилось.

Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец рассказал «Радыё Рацыя», почему не прекращается давление на независимых журналистов.

В последнее время произошли очередные задержания, обыски и изъятие оборудования у журналистов "Белсата". На этот раз под пресс попали Александр Денисов и Алексей Кайрис в рамках расследования дела за «оскорбление» и работу без аккредитации.

- Давление на независимые СМИ, которые не имеют в Беларуси аккредитации, длится уже не первый год, а в этом году только увеличилось. Уже нам известны как минимум 62 случая, когда журналистов наказывали за работу без аккредитации. За весь прошлый год было 69 случаев, поэтому в конце года, полагаю, зафиксируем рекорд!

- С чем вы связываете такое усиление давления?

- Трудно сказать, но очевидно, что это целенаправленные действия властей, для которых тот же "Белсат", как кость в горле. Поэтому тихая война против телеканала продолжается.


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