Двухходовочка 1 Владимир Хитров, «Новая газета»

27.07.2018, 17:05

1,004

Единоросы Камчатки в два раза подняли себе пенсии, а чтобы на это хватило денег, повысили пенсионный возраст в регионе.

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края от партии «Единая Россия» подложили себе финансовую подушку безопасности за счет остальных жителей региона. В апреле они проголосовали за увеличение размера своих и чиновничьих пенсий почти в два с половиной раза — до 150 тысяч рублей в месяц. А на прошлой неделе все те же единороссы поддержали повышение возраста выхода на пенсию для обычных жителей края. Иначе в бюджете не хватит средств на выплаты пенсионерам — объяснили они свое решение.

По их логике, на суперпенсии чиновникам и депутатам в бюджете деньги есть, а на скромные пособия для остальных людей — нет. Старшему поколению нужно еще поработать, чтобы в старости не умереть от голода, а заодно обеспечить достойную жизнь ушедшим на отдых представителям российской власти...

Резкое увеличение пенсий чиновников — это не камчатское ноу-хау. Подобным образом в преддверии пенсионной реформы поступили госслужащие и депутаты многих субъектов РФ. При этом парламенты большинства регионов уже заявили о поддержке законопроекта, который предусматривает повышение пенсионного возраста для простых россиян.

К слову, в президиуме камчатского заксобрания реформу приветствовали не все представители «Единой России». Один голос был против. Он принадлежал Татьяне Романовой — представителю Корякского автономного округа, территориально расположенного на севере края.

«Прежде чем принимать изменения, надо повысить уровень жизни народа. У нас в округе — безработица, производства нет. Для многих пенсия — единственное средство для существования. Люди просто не доживут до пенсионного возраста, если его поднимут», — объяснила Романова свою позицию журналисту информагентства «Кам 24».

Надо сказать, что депутат охарактеризовала обстановку в автономии в довольно оптимистичных тонах. Среди мужчин Корякии и сегодня до пенсии доживают немногие. В прошлом году, например, в Тигильском районе среднестатистический мужчина умирал в 52 года, в Олюторском районе — в 57 лет. По-хорошему там нужно не повышать пенсионный возраст, а снижать его. Причем срочно. В округе складывается критическая ситуация, даже если судить о ней по официальным данным, которые, вероятно, приукрашивают действительность. По словам краевого депутата от «Справедливой России» Михаила Пучковского, сотрудница Камчатстата в приватной беседе сообщила ему, что статистиков вынуждают завышать показатели.

«Прогнозы экспертов о том, что россияне скоро будут припеваючи жить до 85 лет, едва ли соответствуют истине. Не так давно нам обещали, что экономика будет расти как на дрожжах. Но она что-то не растет. То же самое произойдет и с продолжительностью жизни», — полагает Пучковский.

По его мнению, вся пенсионная реформа изначально построена на обмане. Позволив чиновникам и статусным депутатам в регионах поднять себе пенсии до 150-200 тысяч рублей в месяц, реформаторы из руководства страны, по сути, заручились их безоговорочной поддержкой. В помощь региональным агентам влияния запущен механизм телепропаганды. Зрителей с утра до вечера убеждают, что работа продлевает молодость и как хорошо жить без пенсии.

Опросы жителей Камчатки, тем не менее, показывают, что 90% их них выступают категорически против повышения пенсионного возраста.

Владимир Хитров, «Новая газета»