В отношении бывшего топ-менеджера МТЗ возбудили уголовное дело 27.07.2018, 17:12

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Он нанес ущерб предприятию в размере $300 тысяч.

В отношении бывшего начальника управления МТЗ возбуждено уголовное дело за невзыскание дебиторки с российской компании. Ущерб для предприятия составил более 300 тысяч долларов, сообщает tut.by.

Руководитель одного из управлений ОАО «МТЗ» из-за небрежного отношения к службе не исполнил свои служебные обязанности при организации работы по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности с компании, расположенной в России, пишет милиция.

В последующем это повлекло невозможность взыскания дебиторки. Такие действия должностного лица причинили вред ОАО «МТЗ» в размере свыше 19 миллионов российских рублей, или более 300 тысяч долларов.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ст. 428 (Служебная халатность) УК РБ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.