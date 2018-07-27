США обогнали Россию по добыче нефти 1 27.07.2018, 17:22

Около 5% нефти, добываемой в РФ, не являются нефтью в строгом понимании этого слова.

Около 5% нефти, о добыче которой сообщает российское Минэнерго, не являются нефтью в строгом понимании этого слова.

Если учитывать только чистую сырую нефть, США уже обогнали РФ по объемам производства, следует из подсчетов "Совместной инициативы по нефтяной статистике" (JODI). Об этом пишет finanz.ru.

Хотя, по данным Минэнерго, в мае Россия добывала 10,962 млн баррелей в сутки, 616 тысяч баррелей из них - это газоконденсатная жидкость, а реальный объем добычи сырой нефти составил 10,346 млн баррелей в день, подсчитали в JODI.

Это меньше показателя США, где добыча выросла на 2,7% за месяц и достигла 10,749 млн баррелей в день.

Третьей по объемам добычи стала Саудовская Аравия: по данным ОПЕК, она извлекала на поверхность 10,1 млн баррелей в сутки. Без учета газоконденсата это 10,03 млн баррелей в день, оценивает JODI.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в мае в месячном выражении снизился на 4,5%, до 6,984 млн баррелей в сутки, в США - вырос на 15,9%, до 2,035 млн баррелей в сутки.

Данные России JODI не указывает. При этом в апреле Россия экспортировала 5,86 млн баррелей в сутки, а в марте - 4,58 млн баррелей в сутки, следует из данных организации.

В ближайшие месяцы Россия увеличит добычу примерно до 11,2 млн баррелей в день - производство будет на 200-250 тысяч баррелей в сутки больше уровня, который был закреплен сделкой со странами ОПЕК 2016 года, заявил в пятницу министр энергетики Александр Новак.

Добыча нефти в США, согласно прогнозу Минэнерго, увеличится на 1,3 млн баррелей в день в текущем году (до 11,3 млн баррелей в сутки), а в следующем - еще на 0,7 млн баррелей. К концу 2019-го года американские нефтяники будут добывать больше 12 млн баррелей ежедневно.