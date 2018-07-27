Видеофакт: Савицкий забил пенальти в стиле Паненки
- 27.07.2018, 17:30
В матче с греческим футбольным клубом полузащитник брестского «Динамо» оформил хет-трик.
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий оформил хет-трик в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Атромитосом» (4:3), пишет tribuna.com.
Xавбек на 13-й минуте забил гол с пенальти, исполнив его в стиле Паненки. В таком же стиле исполняет 11-метровые бывший одноклубник Савицкого Артем Милевский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что футболист будет выставлен на трансфер. Однако позже клуб изменил свое решение и сохранил футболиста в составе.
🎥 2:0 - Павел Савицкий (пен.) #fcdb1960 pic.twitter.com/xE8wJ2lUq7— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 26 июля 2018 г.