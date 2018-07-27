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ЦИК РФ не разрешил провести референдум по пенсионному возрасту

  • 27.07.2018, 17:39
Фото: ТАСС

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали почти три миллиона россиян.

Центральная избирательная комиссия не поддержала инициативу партии КПРФ, которая предлагала провести референдум о повышении пенсионного возраста, передает «Радио Свобода».

ЦИК получил соответствующий запрос от коммунистов 23 июля. На референдуме предлагалось задать россиянам вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Законопроект о пенсионной реформе был внесен правительством 16 июня. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В июле он прошел первое чтение в нижней палате парламента. Срок внесения поправок к законопроекту для второго чтения был продлен с 18 августа до 24 сентября.

На сегодняшний день петицию против повышения пенсионного возраста подписали 2 миллиона 900 тысяч человек.


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