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Рисующий картины на жевательной резинке художник стал звездой Сети

  • 27.07.2018, 17:49
  • 1,022

Художник-самоучка прославился благодаря своему необычному творчеству.

Ахмед Рагаб — художник-самоучка из Египта, прославившийся в социальных сетях благодаря своему необычному творчеству, пишет 120.su.

Работая в магазине своего отца, он однажды попробовал изобразить глаз на подушечке жевательной резинки. Результат получился настолько интересным, что мужчина решил нарисовать на другой подушечке портрет.

Теперь Ахмед в свободное время занимается тем, что рисует картинки и портреты знаменитостей на жвачке. Правда, он иногда «изменяет» своим необычным «холстам» и берёт тыквенные семечки или даже таблетки.

Творчество художника настолько полюбилось пользователям интернета, что некоторые из них связываются с Ахмедом и просят продать им что-нибудь из его работ.


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