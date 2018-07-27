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Гомельчане добились открытия первого белорусскоязычного класса

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  • 27.07.2018, 17:55

Прием документов в первый класс осуществляется до 28 августа.

На сайте гомельской средней школы №5 появилось объявление о том, что на 2018/2019 учебный у родителей появилась возможность определить ребенка в первый класс с белорусским языком обучения.

Читатель nn.by Сергей Мокренко рассказал, что начиная с октября 2017 года направлял обращения в школу, отдел образования, Министерство образования, прокуратуру Гомеля.

«Смысл всех ответов, которые я получил, — рассказывает Сергей, — если наберется необходимое количество детей, тогда класс и будет организован. Было обещано, что проведут опрос родителей, хотят ли они отдать ребенка в белорусскоязычный класс, и об этом будет мне сообщено».

На сегодня неизвестно, сколько родителей, кроме Сергея, подали заявку в белорусскоязычный класс. Директор школы в настоящее время находится в отпуске.

«Я призываю родителей, которые хотели бы, чтобы ребенок учился по-белорусски, подавать документы в СШ №5. Для этого достаточно в заявлении подчеркнуть желаемый язык обучения», — просит Сергей Мокренко.

Прием документов в первый класс осуществляется до 28 августа. Дополнительную информацию можно получить по гомельским телефонам 8-0232-32-00-91 и 8-0232-32-00-93.

Другой вариант — подать документы в гимназию №36. Там также набирают белорусскоязычный класс.


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