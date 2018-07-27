Суд над посетителем ресторана в Куропатах: Усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния 5 27.07.2018, 18:26

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Фото: «Радыё Свабода»

Пострадавшие могут подать заявление, чтобы на него завели уголовное дело.

Суд Минского района прекратил административное дело против посетителя ресторана возле Куропат Сергея Нелюба за оскорбление главы партии БНФ Григория Костусева и Дмитрия Казакевича. Пострадавшие могут подать заявление, чтобы на него завели уголовное дело, пишет tut.by.

Напомним, инцидент возле ресторана произошел 14 июня. Сергей Нелюб приехал в ресторан в Куропатах, но его машину не пропустили пикетирующие. Нелюб стал ругаться матом, оскорбил Костусева, и тот вызвал на него милицию. Кроме того, глава БНФ обратился к дежурящим возле ресторана сотрудникам ГАИ и попросил проверить наличие техосмотра у Нелюба. Сотрудники ГАИ проверили и оштрафовали водителя за отсутствие техосмотра. Второй протокол по статье 9.3 КоАП — за оскорбление, умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, — составил приехавший на место участковый.

Сергей Нелюб

На первое заседание явился лишь один из пострадавших — Григорий Костусев. Судья зачитал заявление Костусева, в котором он указал, что Сергей Нелюб «оскорблял нецензурной бранью, а также нецензурными фразами «дебил, придурок».

Нелюб в суде честно признался, что не помнит, что говорил в тот день, и допустил, что мог оскорбить Костусева.

«Я был в шоке, я не помню. Я там матюкался конкретно», — говорил на суде Сергей Нелюб.

На первом заседании также выяснилось, что Сергей Нелюб уже был по этой статье — «оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме» — привлечен к административной ответственности в августе 2017 года. Поэтому судья объявил перерыв до 27 июля, чтобы истребовать дело об административном правонарушении в отношении Нелюба и еще раз вызвать в суд второго пострадавшего — Казакевича.

Второе заседание началось с того, что судья огласил постановление суда Минского района от 8 августа 2017 года по рассмотрению административного дела против Нелюба по статье 9.3 «Оскорбление». За него он получил штраф три базовые величины — 69 рублей. Также судья зачитал постановление от 12 октября 2017 года, согласно которому дело в отношении Нелюба было прекращено по статье 9.3 за отсутствием деяния об административном правонарушении.

Затем Дмитрий Казакевич рассказал свою версию произошедшего. По его словам 14 июня около 14 часов он был возле кафе «Поедем поедим», общался со своими знакомыми, в частности с Григорием Костусевым. В это время там уже присутствовал Сергей Нелюб, который, по словам Казакевича, оскорблял Костусева. Когда прибыли милиционеры, глава БНФ написал заявление на Нелюба, но тот продолжал ругаться матом.

— Конфликт шел к завершению, но гражданин Нелюб продолжал крыть матом. Так продолжалось минут 20−30, и меня это очень шокировало: рядом стоят сотрудники ГАИ, милиции, а он все равно ругается матом. Я подошел к нему и сказал: «Приятного аппетита», ну, раз он в ресторан собрался. Нелюб стал крыть меня матом и самым приличным словом у него было «отсюда», все остальное было матерным. Меня это так возмутило, что я подошел к сотруднику милиции и сказал, что тоже сейчас напишу заявление на Нелюба, раз один протокол на него не подействовал, — рассказал Дмитрий Казакевич.

— Вопросы к Казакевичу у вас, Нелюб, имеются? — спросил судья.

— Да. А еще с вами был такой товарищ, который сказал мне: «Что, нажрался, урод?»

— Минуточку, — прервал его судья. — Сергей Алексеевич, пожалуйста, выражайтесь цензурными словами и задавайте вопросы по существу, а не про был товарищ или нет.

— Вот ты говорил… — обратился Нелюб к Казакевичу.

— Не ты, а вы. Делаю замечание вам, — предупредил его судья.

— Хорошо. Вы мне говорили, когда я сел в машину: «Нажрался, урод?». Было такое?

— Нет, я не говорил. Я не исключаю, что кто-то мог такое говорить, там было человек 15. Я такого не говорил, — ответил Казакевич.

— Вопросов больше нет, — сказал Нелюб.

Судья уточнил у Казакевича, какие оскорбления высказывал Нелюб.

— Дмитрий Владимирович, вы сказали, что Нелюб высказывал оскорбления в адрес Костусева в виде нецензурной брани. Скажите, какие именно? Не приводя цитаты нецензурных слов. Иные оскорбления были?

— Нет, приличных слов не было, только нецензурные.

— А в ваш адрес? Все были нецензурными?

— Да, он использовал оскорбительные слова, выраженные нецензурной бранью. Давал неприличную оценку моей личности и личности Костусева.

Судья принял решение прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении Нелюба «в связи с отсутствием деяний состава административного правонарушения».

— В действиях Нелюба усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 1 статьи 189 Уголовного кодекса. Нелюб ранее привлекался к административной ответственности по статье 9.3, а повтор в течение года влечет к уголовной ответственности. Но возбудить дело по ч.1 ст. 189 имеют право только по вашему желанию, если вы обратитесь в суд, — пояснил судья пострадавшим.

Григорий Костусев и Дмитрий Казакевич пока не решили, будут ли писать заявление на Нелюба и подавать в суд.