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Фотофакт: В Минске закрасили граффити греческого художника

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  • 27.07.2018, 18:32
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Фото – «Onliner»

Рисунок художника попадал в топ-10 лучших граффити месяца и во многие международные каталоги.

Граффити зарисовали спустя почти три года после появления его на стене одного из домов по улице Воронянского в Минске.

Мурал появился здесь в ноябре 2015 года – и сразу попал в топ-10 лучших граффити месяца и во многие международные каталоги; к нему водили туристов. Автор работы – греческий художник INO.

Альманах «Signal Project» пишет, что благодаря ему Беларусь впервые попала на карту мирового уличного искусства, а художники из других стран поняли, что наша страна открыта для современного актуального искусства.

В беседе с «Onliner» Олег Ларичев, руководитель проекта «Urban Myths», в рамках которого и возник мурал, заявил, что автор работы был готов к уничтожению мурала: с ним такое уже случалось в других странах.

«Он к такой практике относится вполне нормально. Говорит: «Если зарисовали, значит, работа была сильная. Значит, был резонанс. Значит, не зря была создана и подействовала», – заявил Ларичев.

В администрации Октябрьского района говорят, что граффити не закрашивают специально – это плановый ремонт фасада.

«Еще в прошлом году мы запланировали ремонт с последующей окраской. Сначала стенка внизу дома была отремонтирована, а теперь делаем фасад. Там кое-где стыки, кое-где отслоение – вот и подремонтировали. А чтобы красиво было, решили все одним цветом покрасить», – рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Александр Мацевич.


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