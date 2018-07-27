Не задавайте таких вопросов! Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

27.07.2018, 18:35

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Антон Орехъ

Та пенсионная «реформа», которую продавливают в РФ и конечно продавят – она бездарна.

По поводу референдума я в некотором замешательстве. С одной стороны, имеют же граждане право определять свою судьбу и выражаться по судьбоносным вопросам. У граждан вообще немного осталось возможностей выражаться и определять. А с другой стороны – как? Вот как должен выглядеть этот референдум и что на нем нужно спросить у людей?

Формулировка коммунистов мне не нравится. Что это за загогулина «согласны ли вы с тем, что возраст не должен повышаться»? А можно и так: «Не согласны ли вы с тем, что возраст должен не повышаться»? А можно и по русскому языку разучить, чтобы более лучше выражаться своими вопросами.

Я, кстати, не согласен с тем, что возраст не нужно повышать. Само по себе повышение пенсионного возраста не хорошо и не плохо. И когда-нибудь пенсионный возраст все равно повысят, потому что люди в целом живут все дольше и все активнее. Но нельзя делать это так, как делает сейчас Путин. Я специально перевожу на него стрелки, потому что Путина в этой ситуации всеми силами пытаются спрятать за ширмой.

Та реформа, которую продавливают и конечно продавят – она бездарна. Но помешать ей с помощью референдума невозможно. Потому что как ты вопрос не сформулируй, он все равно не опишет этого безобразия во всей красе.

Как ты вопрос не поставь, Памфилова все равно скажет, что ты поставил вопрос некорректно. Потому что проблема сложная, а вопрос нужен простой. Впрочем, было бы желание. А желания у властей нет.

Вот для чего проводятся выборы в Думу? Чтобы граждане выбрали депутатов в соответствии со своими пристрастиями и убеждениями? Ничего подобного! Выборы в Думу проводятся для того, чтобы партия власти получила большинство. Написано в Конституции, что надо проводить выборы – их и проводят. Только для соблюдения формальностей. А результат плюс-минус известен еще до открытия избирательных участков. И президента, и губернаторов и всех остальных, кого в России еще как бы выбирают, выбирают именно по такому принципу – чтобы формализовать заранее определенный исход.

Власть могла бы пойти на референдум. Если бы ситуация с пенсионной реформой была хотя бы 50 на 50. Тогда нужного результата добились бы путем незначительных манипуляций и обошлись без скандала. А сейчас, чтобы народ одобрил реформу, придется устроить тотальные, абсолютные фальсификации. Ну, зачем нам такие проблемы? Куда проще сказать, что вопрос поставлен плохо и давайте мы еще подумаем, как бы получше его сформулировать. «Не согласны ли вы с тем, что возраст не должен повышаться?» — «Да, не согласен. Нет, не согласен». Вот с таким вопросом и такими вариантами ответа и начинайте плебисцит.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»